تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق المصرية حالة من الانخفاض العام، حيث انخفضت 13 سلعة غذائية، مقابل ارتفاع سلعتين فقط، وتصدرت الانخفاضات سلعة العدس المعبأ، التي سجلت أكبر انخفاض بقيمة 9.39 جنيه للكيلو، تليها المكرونة المعبأة التي انخفضت 4.16 جنيه، وزيت عباد الشمس الذي انخفض 4.88 جنيه، والشاي الذي انخفض 3.37 جنيه للكيلو، إلى جانب انخفاض أسعار البيض بجميع أنواعه، وهو ما جعل المواطنين يتساءلون عن سعر كرتونة البيض اليوم بعد التراجع الجديد.

وفي المقابل، ارتفعت سلعتان فقط، هما السكر المعبأ الذي ارتفع 0.26 جنيه للكيلو، والمكرونة السائبة التي ارتفعت 0.09 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض اليوم 123.14 جنيه بعد انخفاض قدره 2.56 جنيه

سجلت بيضة البيض الأبيض الواحدة اليوم 4.77 جنيه بعد انخفاض قدره 0.04 جنيه

سجلت بيضة البيض الأحمر الواحدة اليوم 4.86 جنيه بعد انخفاض قدره 0.02 جنيه

سجلت كرتونة البيض البلدي 30 بيضة اليوم 137.41 جنيه بعد انخفاض قدره 3 جنيه

سجلت بيضة البيض البلدي الواحدة اليوم 5.14 جنيه بعد انخفاض قدره 0.12 جنيه

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر الأرز المعبأ للكيلو اليوم 34.86 جنيه بعد انخفاض قدره 0.22 جنيه

سجل سعر الفول المعبأ للكيلو اليوم 60.53 جنيه بعد انخفاض قدره 0.74 جنيه

سجل سعر الدقيق المعبأ للكيلو اليوم 27.02 جنيه بعد انخفاض قدره 0.11 جنيه

سجل سعر زيت عباد الشمس للتر اليوم 109.11 جنيه بعد انخفاض قدره 0.21 جنيه

سجل سعر زيت عباد الشمس للتر اليوم 104.44 جنيه بعد انخفاض قدره 4.88 جنيه

سجل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام اليوم 24.96 جنيه بعد انخفاض قدره 4.16 جنيه

سجل سعر المكرونة المعبأة للكيلو اليوم 28.92 جنيه بعد انخفاض قدره 0.20 جنيه

سجل سعر العدس المعبأ الصحيح للكيلو اليوم 67.60 جنيه بعد انخفاض قدره 2.03 جنيه

سجل سعر العدس المعبأ الصحيح للكيلو اليوم 60.24 جنيه بعد انخفاض قدره 9.39 جنيه

سجل سعر الفول المعبأ المجروش للكيلو اليوم 59.70 جنيه بعد انخفاض قدره 1.02 جنيه

سجل سعر شاي العروسة 40 جم للعبوة اليوم 10.64 جنيه بعد انخفاض قدره 0.24 جنيه

سجل سعر شاي ليبتون 40 جم للعبوة اليوم 12.73 جنيه بعد انخفاض قدره 0.27 جنيه

سجل سعر العدس الأصفر المعبأ للكيلو اليوم 68.65 جنيه بعد انخفاض قدره 1.22 جنيه

سجل سعر زيت الذرة للتر اليوم 130.68 جنيه بعد انخفاض قدره 0.06 جنيه

سجل سعر الشاي للكيلو اليوم 236.38 جنيه بعد انخفاض قدره 3.37 جنيه

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر السكر المعبأ للكيلو اليوم 34.50 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.26 جنيه

سجل سعر المكرونة السائبة للكيلو اليوم 27.03 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.09 جنيه

ويترقب المواطنون استمرار موجة الانخفاض في السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع أسعار العدس والمكرونة والبيض، التي تعد من أكثر السلع استهلاكا في البيوت المصرية.