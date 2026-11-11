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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير مركز المتوسط للدراسات: نتنياهو يعيش مأساة سياسية.. ويسعى لإفشال مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست اتسم بالعنصرية والتحريض، معتبرًا أنه تضمن دعوة إلى الاقتتال الداخلي، في إطار محاولاته عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد.

وأضاف عوض خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو حاول تصوير الحكومة المرتقبة على أنها ستعتمد على دعم الأصوات العربية، التي اتهمها بدعم المقاومة الفلسطينية وعدم الاعتراف بإسرائيل، مشيرًا إلى أن الخطاب استهدف التحريض على المواطنين العرب داخل إسرائيل، الذين يمثلون نحو 20% من سكانها.

وأوضح أن نتنياهو يسعى إلى التمسك بالسلطة، في ظل ما قد يواجهه من مساءلة قانونية وتحقيقات في حال خروجه من الحكومة، معتبرًا أن خطابه يعكس رغبته في إشعال التوترات داخل المجتمع الإسرائيلي إذا لم يكن جزءًا من السلطة.

ووصف مدير مركز المتوسط للدراسات الخطاب بأنه اتسم باليأس والتحريض والعنصرية، لافتًا إلى أن حدته انعكست على أجواء جلسة الكنيست، التي شهدت انسحاب عدد من الأعضاء واشتباكات كلامية مع نفتالي بينيت، فضلًا عن عدم مشاركة ممثلي الحكومة المرتقبة في الاجتماع، على خلفية ما تضمنه خطاب نتنياهو.

نتنياهو بنيامين نتنياهو الكنيست

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