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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي يهاجم خصومه: روبيو يكرر هراءه منذ 8 سنوات.. ولن نرضخ لإملاءات

عراقجي
عراقجي
محمد على

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السياسة الأمريكية التي اعتبرها سياسة ستؤدي إلى الفشل، وذلك ردًا منه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي لوح بتصاعد سياسة "الخنق الاقتصادي" على طهران.

وقال عراقجي، في منشور على حسابه في “إكس” اليوم، الأربعاء: "قبل ثماني سنوات، قال بومبيو إنه على الإيرانيين اتباع إملاءات البيت الأبيض إذا كانوا يريدون أن يأكلوا.. واليوم يكرر روبيو هذا الهراء".

كما اعتبر أن المشكلة في هذه السياسة الأمريكية إلى جانب "عدم أخذها في الاعتبار الشق الإنساني، تكمن في الأوهام التي تُنتج سياسة أمريكية فاشلة"، وفق تعبيره.

يأتى ذلك بعدما اعتبر روبيو في تصريحات صحفية بعد انتهاء اجتماعات مجموعة السبع في باريس أمس، الثلاثاء، أن الضغط الاقتصادي على إيران سيتصاعد.

وأضاف أن "طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع أمريكا، لكن المشكلة أن الشروط التي تواصل طرحها سخيفة".

لكنه أشار إلى أن الوضع سيتغير مع تزايد الضغط، قائلاً: "ذلك قد يتغير، ففي نهاية المطاف، لا بد أن تأكل".

في المقابل، جددت إيران التأكيد على تمسكها بشروطها السبعة في أي اتفاق، ومن بينها رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها، والإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج، فضلا عن وقف الحرب على جميع الجبهات، وسحب التعزيزات العسكرية الأمريكية من محيطها.

خلال ذلك، واصلت قطر مساعيها من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، واصفة النقاشات الأخيرة بالإيجابية.

ماركو روبيو الخنق الاقتصادي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السياسة الأمريكية عراقجي طهران

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