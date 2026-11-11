مشروب دافئ يخفف أعراض نزلات البرد سريعًا.. مكونات بسيطة في مطبخك

مع انخفاض درجات الحرارة وتغيرات الطقس، تزداد الإصابة بنزلات البرد التي تسبب الرشح والعطس واحتقان الأنف والتهاب الحلق والسعال، ويبحث كثيرون عن مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف هذه الأعراض دون اللجوء إلى الأدوية في كل مرة.

ويعد مشروب الليمون بالعسل من الخيارات المنزلية الشائعة التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بنزلات البرد، إذ يساعد السائل الدافئ على تهدئة الحلق وتخفيف الشعور بالاحتقان، بينما قد يساهم العسل في تهدئة السعال، خاصة خلال الليل.

ورغم أن هذا المشروب لا يقضي على الفيروس المسبب لنزلة البرد، فإنه قد يساعد على الشعور بالراحة خلال فترة التعافي، إلى جانب الراحة وشرب السوائل والحصول على التغذية المناسبة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

طريقة عمل مشروب الليمون بالعسل لنزلات البرد

يمكن تحضير مشروب الليمون بالعسل بمكونات بسيطة ومتوافرة في معظم المنازل، دون الحاجة إلى وصفات معقدة.

المكونات:

كوب من الماء.

نصف ليمونة طازجة.

ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

سخني كوب الماء حتى الغليان، ثم اتركيه قليلًا حتى يصبح دافئًا ومناسبًا للشرب. أضيفي عصير نصف ليمونة إلى الماء. ضعي العسل وقلبي جيدًا حتى يذوب تمامًا. تناولي المشروب وهو دافئ، ويمكن تحضيره عند الشعور بتهيج الحلق أو السعال.

فوائد مشروب الليمون بالعسل أثناء نزلات البرد

نزلات البرد

هناك عدة أسباب تجعل هذا المشروب من الوصفات المنزلية المستخدمة لتخفيف أعراض البرد، ومن أبرزها:

1- تهدئة التهاب الحلق

يساعد تناول السوائل الدافئة على تهدئة الحلق وتقليل الشعور بالجفاف والتهيج، خاصة عند وجود ألم أثناء البلع أو تكرار السعال.

2- تخفيف السعال

يعد العسل من المكونات التي قد تساعد على تهدئة السعال، إذ تشير إرشادات صحية إلى إمكانية استخدامه لتخفيف الكحة لدى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عام واحد.

3- تحسين ترطيب الجسم

يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها أثناء الإصابة بالبرد، خاصة عند وجود ارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة إفرازات الأنف، ويساعد تناول المشروبات والماء على الوقاية من الجفاف.

4- إمداد الجسم بفيتامين سي

يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي، لكنه لا يمثل علاجًا فوريًا لنزلات البرد ولا يضمن التخلص من أعراضها.

5- تخفيف الشعور بانسداد الأنف

قد تساعد المشروبات الدافئة على تخفيف الشعور بالاحتقان مؤقتًا، كما تساهم السوائل في الحفاظ على رطوبة الجسم وتسهيل التعامل مع الإفرازات المخاطية.

مشروبات أخرى تساعد على تخفيف أعراض البرد

لا يقتصر الأمر على الليمون بالعسل، فهناك مجموعة من المشروبات التي يمكن تناولها خلال فترة الإصابة بنزلات البرد، ومنها:

الزنجبيل الدافئ: يمكن تناوله كمشروب دافئ، لكن لا توجد أدلة كافية تثبت أنه يقضي على الفيروسات المسببة للبرد.

يمكن تناوله كمشروب دافئ، لكن لا توجد أدلة كافية تثبت أنه يقضي على الفيروسات المسببة للبرد. شوربة الدجاج: توفر السوائل وبعض العناصر الغذائية، كما أن تناولها دافئة قد يساعد على الشعور بالراحة وتخفيف احتقان الأنف مؤقتًا.

توفر السوائل وبعض العناصر الغذائية، كما أن تناولها دافئة قد يساعد على الشعور بالراحة وتخفيف احتقان الأنف مؤقتًا. الماء الدافئ: من أبسط الخيارات للحفاظ على ترطيب الجسم وتخفيف جفاف الحلق.

من أبسط الخيارات للحفاظ على ترطيب الجسم وتخفيف جفاف الحلق. المشروبات العشبية: يمكن تناولها دون إضافة كميات كبيرة من السكر، بشرط التأكد من ملاءمة مكوناتها للحالة الصحية والأدوية المستخدمة.

عادات تساعد على التعافي من نزلات البرد

إلى جانب المشروبات الدافئة، توجد خطوات مهمة تساعد الجسم على التعافي والتعامل مع الأعراض، أبرزها الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، وتناول الأطعمة المتوازنة، واستخدام المحلول الملحي للأنف عند وجود احتقان.

كما ينصح بتجنب التدخين والتعرض للدخان، والاهتمام بغسل اليدين وتهوية المنزل لتقليل انتقال العدوى إلى أفراد الأسرة.

متى تصبح نزلة البرد بحاجة إلى طبيب؟

من المهم عدم الاعتماد على المشروبات الطبيعية وحدها عند ظهور أعراض شديدة أو غير معتادة، خاصة إذا صاحب نزلة البرد صعوبة في التنفس أو ألم بالصدر أو علامات الجفاف.

وينبغي استشارة الطبيب إذا استمرت الحمى أكثر من أربعة أيام، أو استمرت الأعراض لأكثر من عشرة أيام دون تحسن، أو تحسنت ثم عادت بصورة أكثر شدة.

وتؤكد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن نزلات البرد تنتج عن فيروسات، ولا تعالجها المضادات الحيوية، لذلك لا ينبغي تناولها دون تشخيص طبي.