بعد التراجع الكبير.. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء؟

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 عند آخر تراجع تم تسجيله أمس الثلاثاء، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة، بعد موجة هبوط قوية ضربت السوق عقب الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وجاء الاستقرار اليوم بعد التراجع الكبير الذي سجله الذهب أمس، وسط ترقب من المواطنين لمعرفة هل الهبوط مستمر أم أن السوق سيعود للصعود مرة أخرى.

تراجع في أسعار الذهب

شهد الذهب تراجعا كبيرا من تعاملات يوم الاثنين إلى تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجع عيار 24 بمقدار 131 جنيها، بعد أن سجل 7023 جنيها اليوم، مقابل 7154 جنيها يوم الاثنين.

وتراجع عيار 21 بمقدار 115 جنيها، بعد أن سجل 6145 جنيها يوم الثلاثاء والأربعاء، مقابل 6260 جنيها يوم الاثنين.

وتراجع عيار 18 بمقدار 102.75 جنيه، بعد أن سجل 5267.25 جنيه اليوم، مقابل 5370 جنيها يوم الاثنين.

وتراجع الجنيه الذهب بمقدار 920 جنيها مرة واحدة، بعد أن سجل 49160 جنيها اليوم، مقابل 50080 جنيها يوم الاثنين.

كما تراجعت أوقية الذهب بمقدار 4074.55 جنيه، بعد أن سجلت 218439.72 جنيه، مقابل 222514.27 جنيه يوم الاثنين.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في مصر

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24: 7023 جنيها

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22: 6437.75 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21: 6145 جنيها

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18: 5267.25 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 49160 جنيها

سجل سعر أوقية الذهب اليوم: 218439.72 جنيه

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة تحركات سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار محليا، باعتبارهما العاملين الأساسيين في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وهل سيواصل التراجع أم يعود للارتفاع من جديد.