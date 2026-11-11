قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر
محمد العدل: إنجازات حسام حسن ستضع علي ماهر تحت ضغط كبير
الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين حتى الآن
وزير الخزانة الأمريكي يهرب للإقامة في قاعدة عسكرية خوفًا على حياته
رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة
خبير مناخ يحذر: العالم يدفع فاتورة التغير المناخي.. والكوارث لم تعد مجرد تحذيرات
خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية
تراجع الدولار والريال السعودي وارتفاع اليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء
هتافات ضد توتنهام تشعل أزمة مع صحفي.. شكوى رسمية ومطالب بمنعه من تغطية مباريات الفريق
ترامب يخطط لتحصين رجاله قبل مغادرته منصبه في 2029
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
أسماء عبد الحفيظ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكفتة المصرية في المنزل بمذاق شهي يشبه كفتة الحاتي، خاصة أنها من الأكلات المحببة للكبار والصغار، ويمكن تقديمها مع الطحينة والسلطة والخبز البلدي أو الأرز الأبيض.

وتتميز الكفتة بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في معظم المطابخ، لكن نجاح الوصفة يعتمد على اختيار نوع اللحم المناسب وضبط كمية البصل والتوابل، بالإضافة إلى طريقة العجن والتشكيل والتسوية، حتى تحصلي على كفتة متماسكة من الخارج وطرية من الداخل، للشيف سارة الحافظ.

مكونات عمل الكفتة المصرية

لتحضير نصف كيلو من الكفتة المصرية في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

  • نصف كيلو لحم مفروم يحتوي على نسبة مناسبة من الدهون.
  • بصلة كبيرة مبشورة.
  • ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
  • نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • رشة صغيرة من جوزة الطيب.
  • ملعقة صغيرة من البيكنج بودر حسب الرغبة.

طريقة عمل الكفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الكفتة 

ابدئي ببشر البصلة جيدًا، ثم اعصريها للتخلص من كمية الماء الزائدة، واحتفظي بماء البصل لاستخدامه أثناء تشكيل أصابع الكفتة.

ضعي اللحم المفروم في وعاء عميق، وأضيفي إليه البصل المبشور والبقدونس المفروم.

أضيفي الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والبابريكا وجوزة الطيب، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تتوزع التوابل في جميع أجزاء اللحم.

اعجني خليط الكفتة جيدًا لعدة دقائق حتى يصبح متماسكًا ومتجانسًا، فالعجن الجيد يساعد على تماسك اللحم أثناء التسوية.

غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتماسك الخليط ويسهل تشكيله.

بللي يديك بقليل من ماء البصل، ثم خذي كمية مناسبة من اللحم وشكليها على هيئة أصابع متساوية الحجم.

رصي أصابع الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو ضعيها على الشواية، مع تقليبها حتى تنضج جيدًا وتأخذ لونًا ذهبيًا من جميع الجهات.

قدمي الكفتة ساخنة مع الطحينة والسلطة الخضراء والخبز البلدي.

أسرار نجاح الكفتة مثل كفتة الحاتي

هناك مجموعة من التفاصيل البسيطة التي تساعد على الحصول على كفتة ناجحة في المنزل، ومن أهمها اختيار اللحم المفروم الذي يحتوي على نسبة دهون مناسبة، لأن اللحم قليل الدهون قد يجعل الكفتة جافة بعد التسوية.

كذلك يجب التخلص من الماء الزائد الموجود في البصل المبشور، لأن زيادته قد تؤثر على تماسك خليط الكفتة وتجعل تشكيله صعبًا.

ومن الأسرار المهمة أيضًا عدم الاستعجال في عملية العجن، مع ترك الخليط في الثلاجة قبل التشكيل، والحرص على أن تكون أصابع الكفتة متساوية في الحجم حتى تنضج في الوقت نفسه.

ولا يفضل تقليب الكفتة باستمرار أثناء الشوي، بل اتركيها حتى تتماسك من إحدى الجهات قبل تقليبها.

طريقة تسوية الكفتة في الفرن

إذا لم تتوافر الشواية، يمكنك تحضير الكفتة في الفرن بسهولة، وذلك من خلال تشكيلها ورصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم إدخالها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية.

اتركي الكفتة حتى تنضج جيدًا، مع تقليبها عند الحاجة حتى تتحمر من الجانبين. وتختلف مدة التسوية حسب سمك أصابع الكفتة وحجمها، لذلك يجب التأكد من نضجها من الداخل قبل التقديم.

ماذا يقدم مع الكفتة المصرية؟

يمكن تقديم الكفتة مع مجموعة متنوعة من الأطباق التي تجعل الوجبة متكاملة، مثل الطحينة والسلطة الخضراء وسلطة الطماطم والبصل، بالإضافة إلى البطاطس المحمرة والأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

الكفتة طريقة عمل الكفتة كفتة الحاتي كفتة طريقة عمل الكفتة خطوة بخطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

حوت ضخم

كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

محمد فاروق

عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

مشاكل البشرة

استعيدي جمالك .. 6 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

السكر

هل جوزة الطيب تخفض نسبة السكر في الدم أكثر من القرفة.. اعرف الحقيقة

شيخوخة الجلد

علاجها نهائيا.. معنى جديد لشيخوخة الجلد وطرق التخلص منها

بالصور

طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة

طريقة عمل الفول بالأومليت في المنزل .. وصفة اقتصادية ومُشبعة

طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد