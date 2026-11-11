طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكفتة المصرية في المنزل بمذاق شهي يشبه كفتة الحاتي، خاصة أنها من الأكلات المحببة للكبار والصغار، ويمكن تقديمها مع الطحينة والسلطة والخبز البلدي أو الأرز الأبيض.

وتتميز الكفتة بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في معظم المطابخ، لكن نجاح الوصفة يعتمد على اختيار نوع اللحم المناسب وضبط كمية البصل والتوابل، بالإضافة إلى طريقة العجن والتشكيل والتسوية، حتى تحصلي على كفتة متماسكة من الخارج وطرية من الداخل، للشيف سارة الحافظ.

مكونات عمل الكفتة المصرية

لتحضير نصف كيلو من الكفتة المصرية في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف كيلو لحم مفروم يحتوي على نسبة مناسبة من الدهون.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر حسب الرغبة.

طريقة عمل الكفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الكفتة

ابدئي ببشر البصلة جيدًا، ثم اعصريها للتخلص من كمية الماء الزائدة، واحتفظي بماء البصل لاستخدامه أثناء تشكيل أصابع الكفتة.

ضعي اللحم المفروم في وعاء عميق، وأضيفي إليه البصل المبشور والبقدونس المفروم.

أضيفي الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والبابريكا وجوزة الطيب، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تتوزع التوابل في جميع أجزاء اللحم.

اعجني خليط الكفتة جيدًا لعدة دقائق حتى يصبح متماسكًا ومتجانسًا، فالعجن الجيد يساعد على تماسك اللحم أثناء التسوية.

غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتماسك الخليط ويسهل تشكيله.

بللي يديك بقليل من ماء البصل، ثم خذي كمية مناسبة من اللحم وشكليها على هيئة أصابع متساوية الحجم.

رصي أصابع الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو ضعيها على الشواية، مع تقليبها حتى تنضج جيدًا وتأخذ لونًا ذهبيًا من جميع الجهات.

قدمي الكفتة ساخنة مع الطحينة والسلطة الخضراء والخبز البلدي.

أسرار نجاح الكفتة مثل كفتة الحاتي

هناك مجموعة من التفاصيل البسيطة التي تساعد على الحصول على كفتة ناجحة في المنزل، ومن أهمها اختيار اللحم المفروم الذي يحتوي على نسبة دهون مناسبة، لأن اللحم قليل الدهون قد يجعل الكفتة جافة بعد التسوية.

كذلك يجب التخلص من الماء الزائد الموجود في البصل المبشور، لأن زيادته قد تؤثر على تماسك خليط الكفتة وتجعل تشكيله صعبًا.

ومن الأسرار المهمة أيضًا عدم الاستعجال في عملية العجن، مع ترك الخليط في الثلاجة قبل التشكيل، والحرص على أن تكون أصابع الكفتة متساوية في الحجم حتى تنضج في الوقت نفسه.

ولا يفضل تقليب الكفتة باستمرار أثناء الشوي، بل اتركيها حتى تتماسك من إحدى الجهات قبل تقليبها.

طريقة تسوية الكفتة في الفرن

إذا لم تتوافر الشواية، يمكنك تحضير الكفتة في الفرن بسهولة، وذلك من خلال تشكيلها ورصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم إدخالها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية.

اتركي الكفتة حتى تنضج جيدًا، مع تقليبها عند الحاجة حتى تتحمر من الجانبين. وتختلف مدة التسوية حسب سمك أصابع الكفتة وحجمها، لذلك يجب التأكد من نضجها من الداخل قبل التقديم.

ماذا يقدم مع الكفتة المصرية؟

يمكن تقديم الكفتة مع مجموعة متنوعة من الأطباق التي تجعل الوجبة متكاملة، مثل الطحينة والسلطة الخضراء وسلطة الطماطم والبصل، بالإضافة إلى البطاطس المحمرة والأرز الأبيض أو الخبز البلدي.