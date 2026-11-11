هتافات ضد توتنهام تشعل أزمة مع صحفي.. شكوى رسمية ومطالب بمنعه من تغطية مباريات الفريق

دخل نادي توتنهام في خلاف مع أحد الصحفيين العاملين في تغطية كرة القدم الإنجليزية، بعدما تقدم بشكوى إلى رابطة الدوري الإنجليزي ضده، على خلفية ظهوره في مقطع مصور وهو يردد هتافات جماهير أرسنال الساخرة والمسيئة للنادي اللندني.

وكشف الصحفي تيم سبيرز، عبر صحيفة "ذا أتلتيك"، أن الشكوى تستهدف جواو كاستيلو برانكو، مراسل شبكة "ESPN Brasil"، حيث طالب توتنهام الرابطة بالتدخل واتخاذ إجراءات بحقه، من بينها إمكانية حرمانه من حضور مباريات الفريق أو المشاركة في المؤتمرات الصحفية الخاصة به.

ومن جانبه، سارع الصحفي إلى الاعتذار عن تصرفه في بيان نشرته صحيفة "ذا تايمز"، كما أزال المقطع الذي تسبب في اندلاع الأزمة، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته الواقعة بشأن مدى التزام الصحفيين بالحياد والسلوك المهني أثناء تغطية الأحداث الرياضية.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى التي تشهد توترًا بين أندية الدوري الإنجليزي والإعلاميين، إذ سبق أن لوّح أستون فيلا باتخاذ إجراءات قانونية ضد جيمي كاراغر بسبب انتقاداته للنادي، بينما اعترض نوتنغهام فورست على تصريحات غاري نيفيل المتعلقة بإدارة النادي. كما لجأ مانشستر يونايتد في عام 2023 إلى منع عدد من الصحفيين من حضور مؤتمراته الصحفية، على خلفية تقارير تناولت الفريق ومدربه آنذاك إريك تن هاج.

ويرى تيم سبيرز أن الأندية الكبرى مطالبة بالتعامل بحذر مع الخلافات الإعلامية، واختيار المعارك التي تستحق التصعيد، محذرًا من أن الرد المبالغ فيه على الانتقادات أو السخرية قد يمنح الواقعة انتشارًا أكبر بدلًا من احتوائها، لتتحول أزمة محدودة إلى قضية تشغل الرأي العام الرياضي.