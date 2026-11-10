قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الحركة الإسلامية في الغرب.. رئيس مجلس مسلمي أوروبا يكشف كيفية نشر فكر الجماعة الإرهابية بالخارج
بشرى سارة شأن تكليف دفعة أسنان 2023 وأوائل خريجي عين شمس
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس جمعية المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

مجلس المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب
مجلس المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب
الديب أبوعلي

عقد مجلس إدارة جمعية المهندسين المصرية، اجتماعه الأول عقب تشكيل المجلس الجديد، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات التنظيمية والإدارية، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للجمعية.

وشهد الاجتماع ترشيح ثلاثة أسماء لشغل منصب رئيس الجمعية، ورفعها إلى رئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم وتعيينه لمدة ثلاث سنوات، وهم الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والأستاذ الدكتور أحمد محمود درويش، والأستاذ الدكتور هاني محمد الهاشمي.

كما وافق المجلس، تطبيقًا للمادة (41) من لائحة النظام الأساسي، على تشكيل هيئة مكتب الجمعية، حيث تقرر اختيار الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة نائبًا لرئيس الجمعية وقائمًا بأعمال الرئيس، والمهندس خالد صلاح المهدي أمينًا عامًا، والمهندس أحمد رضوان المهدي أمينًا للصندوق، إلى جانب الأستاذ الدكتور هاني محمد الهاشمي والمهندس سيف الله أبو النجا عضوين بهيئة المكتب.

الاستفادة من الخبرات المتخصصة 

وفي إطار تفعيل دور الشخصيات العامة والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وافق المجلس، استنادًا إلى المادة (31) من اللائحة، على ضم الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج بالجمعية، عضوًا بالمجلس بصفته من الشخصيات العامة، دون التصويت.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة المبنى بالجمعية، برئاسة وعضوية كل من الأستاذ الدكتور شريف أحمد مراد، والأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد، والمهندس سيف الله أبو النجا، والمهندس محمد عبد المنعم، والمهندس خالد محمد توكل، لتتولى متابعة الملفات المتعلقة بمبنى الجمعية والعمل على رفع كفاءته.

ومن ناحية أخرى، حرص المهندس طارق النبراوي، رئيس اتحاد المهندسين العرب، على زيارة مقر جمعية المهندسين المصرية، لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديد بمناسبة فوزه في الانتخابات التي أُجريت يوم 28 أكتوبر الماضي، ونيله ثقة الجمعية العمومية.

وكان في استقبال النبراوي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، نائب رئيس الجمعية والقائم بأعمال رئيسها، والمهندس خالد صلاح المهدي، الأمين العام للجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد اللقاء تبادل التهاني والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتطوير أوجه التنسيق بين اتحاد المهندسين العرب وجمعية المهندسين المصرية، بما يسهم في دعم العمل الهندسي وتفعيل دور المؤسسات المهنية العربية.

جمعية المهندسين المصرية عمرو عزت سلامة الدكتور حماد عبد الله رئيس شعبة الغزل اتحاد المهندسين العرب المهندس طارق النبراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

ترشيحاتنا

السندات الأمريكية

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تزايد التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية

أحمد رستم

وزير التخطيط: برنامج تنفيذي شامل لدعم ريادة الأعمال يتضمن إطلاق مبادرة وطنية لتوفير شركات مليارية

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد