مجلس جمعية المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

عقد مجلس إدارة جمعية المهندسين المصرية، اجتماعه الأول عقب تشكيل المجلس الجديد، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات التنظيمية والإدارية، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للجمعية.

وشهد الاجتماع ترشيح ثلاثة أسماء لشغل منصب رئيس الجمعية، ورفعها إلى رئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم وتعيينه لمدة ثلاث سنوات، وهم الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والأستاذ الدكتور أحمد محمود درويش، والأستاذ الدكتور هاني محمد الهاشمي.

كما وافق المجلس، تطبيقًا للمادة (41) من لائحة النظام الأساسي، على تشكيل هيئة مكتب الجمعية، حيث تقرر اختيار الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة نائبًا لرئيس الجمعية وقائمًا بأعمال الرئيس، والمهندس خالد صلاح المهدي أمينًا عامًا، والمهندس أحمد رضوان المهدي أمينًا للصندوق، إلى جانب الأستاذ الدكتور هاني محمد الهاشمي والمهندس سيف الله أبو النجا عضوين بهيئة المكتب.

الاستفادة من الخبرات المتخصصة

وفي إطار تفعيل دور الشخصيات العامة والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وافق المجلس، استنادًا إلى المادة (31) من اللائحة، على ضم الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج بالجمعية، عضوًا بالمجلس بصفته من الشخصيات العامة، دون التصويت.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة المبنى بالجمعية، برئاسة وعضوية كل من الأستاذ الدكتور شريف أحمد مراد، والأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد، والمهندس سيف الله أبو النجا، والمهندس محمد عبد المنعم، والمهندس خالد محمد توكل، لتتولى متابعة الملفات المتعلقة بمبنى الجمعية والعمل على رفع كفاءته.

ومن ناحية أخرى، حرص المهندس طارق النبراوي، رئيس اتحاد المهندسين العرب، على زيارة مقر جمعية المهندسين المصرية، لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديد بمناسبة فوزه في الانتخابات التي أُجريت يوم 28 أكتوبر الماضي، ونيله ثقة الجمعية العمومية.

وكان في استقبال النبراوي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، نائب رئيس الجمعية والقائم بأعمال رئيسها، والمهندس خالد صلاح المهدي، الأمين العام للجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد اللقاء تبادل التهاني والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتطوير أوجه التنسيق بين اتحاد المهندسين العرب وجمعية المهندسين المصرية، بما يسهم في دعم العمل الهندسي وتفعيل دور المؤسسات المهنية العربية.