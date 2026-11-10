عنّف ابنتهم بالمدرسة.. القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس بالشوم في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب في المنيا .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ملوى بالمنيا من القائم على النشر (مدرس- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام "عصا خشبية" مُحدثين إصابته بكدمات وسحجات بالجسم ، لقيامه بتعنيف ابنة عمهم "طالبة بالمدرسة محل عمله" .

أمكن ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (عاملان ، طالب – مقيمون بذات الدائرة) وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.