بقيمة 500 ألف جنيه..طلاب كلية الهندسة بحلوان جامعة العاصمة ضمن أفضل 5 شركات ناشئة في برنامج «WE Innovate Star»

إنجاز جديد يعكس تميز طلاب جامعة العاصمة وقدرتهم على الابتكار والمنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، نجح فريق XRazor، المكوّن من ثلاثة طلاب بكلية الهندسة بحلوان، في الوصول إلى قائمة أفضل خمس شركات ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star»، وحصد جائزة ودعمًا بقيمة 500 ألف جنيه، تقديرًا لفكرته الابتكارية وإمكاناتها الواعدة في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وضم الفريق الطلاب: محمد عماد حمدي، ومحمد صبري عبد السميع، ومحمد أمجد فؤاد، الذين جرى تكريمهم من المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال احتفالية أُقيمت على هامش فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT».

ويُنفذ برنامج «WE Innovate Star» من خلال الشركة المصرية للاتصالات «WE»، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، بهدف دعم الشركات الناشئة الواعدة وتمكين رواد الأعمال الشباب من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، خاصة في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لمسيرة الفريق في الابتكار وريادة الأعمال، عقب فوزه العام الماضي بهاكاثون «Helwan Cyber Arena»، حيث وقع الاختيار عليه ضمن 20 شركة ناشئة من بين 83 شركة تقدمت للبرنامج، واستفاد أعضاؤه من أكثر من 800 ساعة من الدعم الفني والتجاري والإرشاد المتخصص، بما أسهم في تطوير فكرتهم وتعزيز فرص تحويلها إلى مشروع ريادي قادر على المنافسة.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح توجه الجامعة نحو بناء منظومة تعليمية تربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المتميزين وتشجيعهم على تحويل أفكارهم العلمية إلى مشروعات تكنولوجية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأضاف أن وصول فريق من طلاب الجامعة إلى قائمة أفضل خمس شركات ناشئة في برنامج وطني متخصص، وحصوله على دعم بقيمة نصف مليون جنيه، يمثل نموذجًا مشرفًا لما يمتلكه شباب الجامعة من قدرات إبداعية وعقول قادرة على المنافسة في المجالات التكنولوجية الحديثة، مؤكدًا استمرار الجامعة في توفير بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بحلوان، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلاب الكلية، مؤكدًا أن وصول فريق XRazor إلى هذه المكانة يعكس جودة العملية التعليمية بالكلية وحرصها على تنمية مهارات طلابها وربط الدراسة الهندسية باحتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجالات التكنولوجية.

وأشار إلى أن ما حققه الطلاب يمثل ثمرة للجهد والإصرار والقدرة على توظيف المعرفة الهندسية في ابتكار حلول عملية قابلة للتطوير والتطبيق، مؤكدًا حرص الكلية على دعم الطلاب أصحاب الأفكار المبتكرة، وتشجيع مشاركتهم في المسابقات والبرامج الوطنية والدولية التي تفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتميز وريادة الأعمال.

ويؤكد هذا الإنجاز أن طلاب جامعة العاصمة لا يكتفون باكتساب المعرفة، بل يسهمون في إنتاجها وتوظيفها في حلول مبتكرة، تعزز مكانة الجامعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة أمام شبابها للمشاركة في صناعة المستقبل.