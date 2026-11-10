هل تعاني ارتفاع ضغط الدم؟.. سر غذائي يساعدك على السيطرة عليه

تُعد السبانخ من أبرز الخضراوات الورقية التي يمكن أن تساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائها على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والمركبات النباتية التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

ولا تقتصر فوائد السبانخ على قيمتها الغذائية المرتفعة، بل تتميز أيضًا بانخفاض سعراتها الحرارية وسهولة إضافتها إلى الوجبات اليومية، سواء بتناولها نيئة أو مطبوخة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن النظام الغذائي الصحي لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «Verywell Health»، فإن السبانخ تحتوي على عناصر غذائية متعددة قد تساعد في دعم صحة الأوعية الدموية والمساهمة في السيطرة على مستويات ضغط الدم.

وتحتوي السبانخ على مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب وتساعد الجسم على تنظيم ضغط الدم، ومن أبرزها:

- البوتاسيوم:

يساعد البوتاسيوم على إرخاء جدران الأوعية الدموية والتخلص من كميات الصوديوم الزائدة عن طريق البول، وهو ما قد يساهم في خفض ضغط الدم، ويحتوي كوب السبانخ المطبوخة على نحو 839 ملليجرامًا من البوتاسيوم.

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

- المغنيسيوم:

يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم وظائف العضلات، كما يرتبط انخفاض مستوياته بزيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويوفر كوب السبانخ المطبوخة نحو 157 ملليجرامًا منه.

- الكالسيوم:

يساعد الكالسيوم على تنظيم انقباض العضلات واسترخائها، بما يشمل العضلات الموجودة في جدران الأوعية الدموية، ويحتوي كوب السبانخ المطبوخة على حوالي 245 ملليجرامًا منه.

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

- الألياف الغذائية:

تساهم الألياف في تحسين صحة الجهاز الهضمي ودعم البكتيريا النافعة بالأمعاء، كما يرتبط تناولها بانتظام بتحسين صحة القلب والمساعدة في ضبط ضغط الدم، ويحتوي كوب السبانخ المطبوخة على نحو 4.3 جرام من الألياف.

- أحماض أوميجا 3:

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وقد يكون لها دور في الحد من تراكم اللويحات داخل الشرايين.

- النترات الطبيعية:

تحتوي السبانخ على نسبة جيدة من النترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، بما يدعم تنظيم ضغط الدم.

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

فوائد السبانخ الصحية للجسم

لا تتوقف فوائد السبانخ عند المساعدة في دعم ضغط الدم وصحة القلب، إذ تحتوي على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقدم فوائد صحية متعددة، ومنها:

ـ تعزيز صحة العين: لاحتوائها على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان يساعدان في حماية العين ودعم صحة البقعة الصفراء المسؤولة عن الرؤية المركزية.

ـ تحسين الهضم: بفضل محتواها من الألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتساعد على الحد من الإمساك.

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

ـ دعم صحة الدماغ: لاحتوائها على مركبات غذائية ومضادات أكسدة قد تساهم في دعم الوظائف الإدراكية.

ـ تقوية المناعة: لاحتوائها على فيتامينات أ وسي، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا.

ـ دعم صحة العظام: بفضل احتوائها على فيتامين ك والكالسيوم.

ـ المساعدة في التحكم بالوزن: لانخفاض سعراتها الحرارية واحتوائها على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

كما توفر السبانخ فيتامينات أ وسي وهـ وك، بالإضافة إلى الحديد وبيتا كاروتين.

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

كم سعرة حرارية في السبانخ؟

تتميز السبانخ بانخفاض محتواها من السعرات الحرارية، إذ يحتوي كوب السبانخ المطبوخة على نحو 41 سعرة حرارية، بينما يحتوي كوب السبانخ النيئة على حوالي 7 سعرات حرارية فقط.

ويرجع هذا الاختلاف إلى أن السبانخ تفقد جزءًا كبيرًا من حجمها عند الطهي، ما يجعل كمية الأوراق الموجودة في الكوب المطبوخ أكبر من نظيرتها النيئة.

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

هل السبانخ تغني عن أدوية الضغط؟

رغم فوائد السبانخ في دعم صحة القلب والمساعدة على تنظيم ضغط الدم، فإن تناولها لا يُعد علاجًا لارتفاع ضغط الدم، ولا يمكن أن يحل محل الأدوية التي يصفها الطبيب.

وتتطلب السيطرة على ضغط الدم اتباع نمط حياة صحي يشمل تقليل استهلاك الملح، وتناول الخضراوات والفواكه، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والابتعاد عن التدخين، مع الالتزام بالعلاج الطبي الموصوف.

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

فئات يجب أن تحذر من تناول السبانخ

على الرغم من أن السبانخ آمنة لمعظم الأشخاص، فإن هناك بعض الفئات التي تحتاج إلى الانتباه عند تناولها، ومن أبرزها:

ـ مرضى القلب الذين يتناولون الوارفارين: لاحتواء السبانخ على كميات مرتفعة من فيتامين ك، الذي يؤثر في فاعلية الدواء، لذلك يُنصح بالحفاظ على كمية ثابتة من تناوله يوميًا وعدم إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي دون استشارة الطبيب.

ـ المصابون بحصوات الكلى: خاصة حصوات أوكسالات الكالسيوم، نظرًا لارتفاع محتوى السبانخ من الأوكسالات التي قد تزيد من احتمالات تكوّن هذه الحصوات لدى الأشخاص المعرضين لها.

ـ مرضى الكلى: الذين يعانون ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، إذ قد يحتاجون إلى تنظيم الكميات التي يتناولونها من الأطعمة الغنية بهذا المعدن وفقًا لتوصيات الطبيب.

ـ الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الهستامين: قد يحتاجون إلى اختبار مدى تحملهم للسبانخ بكميات صغيرة، وفقًا لتوجيهات المختص.