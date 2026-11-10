مقذوف مجهول يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان

مقذوف مجهول يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمانأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي آثار بيئية جراء الحادث.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الهيئة، المعروفة اختصارًا بـ«UKMTO»، أن الحادث وقع على بُعد 19 ميلًا بحريًا، أي نحو 35 كيلومترًا، شمال شرقي منطقة ليما العُمانية.

وأوضحت الهيئة أن قبطان الناقلة أبلغ عن تعرض السفينة للاستهداف بمقذوف لم تُحدد طبيعته حتى الآن، دون الكشف عن مصدره أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه.

وأكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم ترد أي تقارير عن وقوع تلوث أو أضرار بيئية نتيجة الحادث.

تقييم الأضرار مع أول ضوء للنهار

وأضافت الهيئة أن قبطان الناقلة سيجري تقييمًا للأضرار المحتملة التي لحقت بالسفينة مع أول ضوء للنهار، لتحديد مدى تأثير المقذوف على هيكلها ومعداتها.

ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل بشأن اسم الناقلة أو جنسيتها أو وجهتها، كما لم تتضح طبيعة المقذوف المستخدم أو حجم الأضرار المحتملة، وما إذا كان الحادث قد يؤثر في قدرة السفينة على مواصلة رحلتها.

ويأتي الحادث في منطقة بحرية استراتيجية قريبة من الممرات الملاحية التي تربط بحر عُمان بمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الدولية لنقل النفط والتجارة البحرية.

وتواصل هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية متابعة الحوادث الأمنية التي تستهدف السفن في المنطقة، وإصدار التحذيرات الملاحية بشأن المخاطر المحتملة.

ولا تزال ملابسات الواقعة غير واضحة حتى الآن، في انتظار نتائج تقييم الأضرار ومزيد من المعلومات بشأن طبيعة المقذوف ومصدره.