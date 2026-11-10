أيمن الشريعي: وفاة والدي طفت الدنيا في عيني.. ومهما نجحت فيه حاجة ناقصة

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن تفاصيل مؤثرة من علاقته بوالده الراحل، مستعيدًا ذكرياته معه قبل وفاته، وتأثير رحيله على حياته الشخصية، مؤكدًا أنه لم يعد يشعر بطعم النجاح منذ فقدانه.

وقال أيمن الشريعي، خلال حديثه في بودكاست «الأسطورة»، إن والده كان من مشجعي النادي الأهلي المتعصبين، وكان يعشق الفريق بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه لا ينسى المواقف التي جمعتهما، خاصة في أيامه الأخيرة.

وأضاف أن والده دخل العناية المركزة يوم 16 يونيو 2006، بالتزامن مع مباراة الأهلي والزمالك، وطلب منه إحضار تلفزيون إلى غرفته لمتابعة اللقاء، موضحًا أنه فعل المستحيل من أجل تحقيق رغبته، لأن أي طلب كان يصدر عن والده كان يحرص على تنفيذه.

وتابع الشريعي أن والده توفي يوم 19 يونيو 2006، في تمام الساعة الثالثة، مؤكدًا أن الدنيا انطفأت في عينيه منذ ذلك اليوم، وأنه لم يشعر بطعم النجاح مرة أخرى، بعدما اعتاد مشاركة والده كل إنجاز يحققه والحديث معه عن تفاصيل حياته.

وأوضح رئيس نادي إنبي أنه رغم النجاحات التي حققها، سواء من خلال بيع لاعبين بمبالغ مالية كبيرة أو توليه رئاسة النادي، فإن هناك دائمًا شيئًا ينقصه، وهو غياب والده وعدم وجوده بجانبه لمشاركة تلك اللحظات.

وأشار إلى أنه رغم مرور نحو 20 عامًا على وفاة والده، فإنه لا يستطيع حبس دموعه كلما جاءت سيرته، لافتًا إلى أنه يحرص على زيارة قبره وإخباره بكل جديد يحدث في حياته، حتى أبسط التفاصيل، مثل شراء ساعة أو سيارة جديدة.

واختتم أيمن الشريعي حديثه بالتأكيد على أن علاقته بوالده كانت استثنائية، وأنه يحرص على إخباره بكل نجاح يحققه، لأنه يعلم مدى حب والده لرؤيته ناجحًا وسعيدًا، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بالروحانيات، وإنما بارتباط إنساني خاص لا يزال حاضرًا في حياته رغم رحيل والده.