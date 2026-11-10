المالية: 240 ألف ممول انضموا طواعية للمنظومة الضريبية.. والتوسع يستهدف الشركات الصغيرة

قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن الحزمة الثالثة من الإصلاحات والأنشطة التي تمس حياة المواطنين ستُعلن قريبًا، ليكتمل بها مسار الإصلاح الضريبي، وتتضمن عددًا كبيرًا من الأنشطة المؤثرة في الحياة اليومية للمواطن.

جاء ذلك خلال ندوة وزارية مشتركة جمعته بوزير المالية اللبناني ياسين جابر، وتناولت الندوة إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي، وسبل نقل الخبرات في إصلاح المالية العامة، وتحديث الإدارتين الضريبية والجمركية، وتطوير أنظمة الخزانة والمدفوعات.

وركزت المناقشات على كيفية الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين التحصيل المالي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحول الرقمي والتسهيلات الضريبية

وعن مبادرة التحول الرقمي والتسهيلات الضريبية، قال كجوك إنها تستهدف إشعار الممول بنقلة كبيرة في التعامل معه، وأن يحصل على خدمة جيدة، وأن تتحسن أعباؤه ويلمس ذلك في إدارة منظومة عمله، وأن يستشرف مستقبل أعبائه.

وأكد أن هذا هو الهدف الرئيسي والأساسي، التي تصب فيها الجهود كلها من أجل خدمته، بحيث تُدار منظومة العمل على نحو يضمن للممول منافسة جيدة في صورة تسهيلات.

وأضاف أن العمل بدأ بإنشاء مجموعة كبيرة من النظم القادرة على تحقيق ذلك، تتيح الميكنة والتواصل الإلكتروني، وتقوم على بنية تحتية قوية وجيدة، إلى جانب تبسيط الإجراءات والحفاظ على حقوق الممول.

الميكنة في الضريبة العقارية والفاتورة الإلكترونية

أشار الوزير إلى الميكنة في الضرائب العقارية، وإلى أن كل الفواتير تُقدَّم إلكترونيًا. وقال إن ما تحلم به الوزارة في الفترة المقبلة هو استمرار عملية التطوير وألا تنتهي، موضحًا أن الوزارة أطلقت تطبيق الهاتف المحمول قبل ثلاثة أشهر وتخطط لإطلاق إصدار جديد، نافيا أن يكون ذلك نهاية المطاف.

تبسيط البيانات وتحفيز المواطن

وقال الوزير المصري إن حجم البيانات والمعلومات المتاحة لدى الوزارة كبير، وإنها تريد استخدامه على نحو أفضل وتبسيطه للمواطن لتيسير الاستفادة من البيانات المتاحة.

وأكد أن الوزارة تعمل على أن يكون لدى المواطن والممول حافز لاستكمال المنظومة، من خلال التوسع في التطبيقات الإلكترونية لتكتمل الدورة، بحيث تكون لديه رغبة حقيقية في ذلك وخطة لاستكمال المنظومة.

حصر السوق الموازي: الالتزام الطوعي أولًا

وفيما يخص السوق الموازي وحصره، قال كجوك إن هناك طرقًا مختلفة لذلك، وإن الوزارة اتخذت نهجًا يناسب رغبتها الأولى وهي تشجيع السوق الموازي على الالتزام الطوعي، وهي رغبتها الأولى والثانية والثالثة.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى أن يتأكد الممول من أنها تعمل لصالحه، وأنه إذا انتظم في المنظومة فسيستفيد.

وأضاف أن الوزارة تحاول الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق ما يناسب طبيعة المجتمع المصري بما لا يضر، مع استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات وتحليلها.

قال كجوك إنه قبل الذكاء الاصطناعي يجب تطبيق «الذكاء الفطري»، وهو ما عملت عليه الوزارة في هذه المرحلة.

وأعلن أن 240 ألف ممول من الأفراد والشركات دخلوا المنظومة طواعية، معلنا أن الوزارة تتجه الآن إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لضمها إليها.

قرار مصلحة الضرائب: رمز لتغيير نهج المصلحة

وردًا على سؤال حول أفضل قانون صدر وأفضل قانون سيصدر، أوضح وزير المالية أن الأمر قرار وليس قانونًا. فقد أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا بإلغاء قرار قديم وإصدار قرار جديد، وهو ما اعتبره رمزًا لتغيّر المصلحة وقمة في الشجاعة أن يكون ذلك نهجًا.

وبيّن أن القرار الذي أُلغي خاص بالمعاملة الضريبية للخدمات المصدّرة، متمنيًا أن يشهد المزيد من هذا النهج في الفترة المقبلة.

الاستفادة من التجربة المصرية

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن هناك تعاونًا بين مصر ولبنان، وإن بلاده تعمل على الاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات.

وأوضح أن لبنان بدأ عمليات الإصلاح قبل سنوات، إلا أنها توقفت منذ سبع سنوات بسبب الحرب، معربًا عن أمله في أن يتدخل المجتمع الدولي لإحلال السلام في المنطقة، وخاصة في لبنان، حتى يستكمل ما بدأه ويستفيد من التجربة المصرية في كافة المجالات.

أضاف جابر أنه زار مصلحة الضرائب واطلع على التجربة المصرية في الإصلاح الضريبي وغيره من الملفات، ومنها الفاتورة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول.

وأشار إلى وجود زيارات متبادلة للاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة منها، وإلى أن بلاده تنتظر زيارة وفد من شركة «إي فاينانس» لاطلاعها على أحدث المستجدات والاستفادة من خبرات الشركة الكبيرة.