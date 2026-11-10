قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
أحمد موسى يطالب بإحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري ومحاسبة المسؤولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
رنا عصمت

تصدر رجل الأعمال أحمد الحداد وزوجته الفنانة هاجر أحمد ،اهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة تجمعهما في أحدث ظهور لهما معا، وذلك عقب خروجه من السجن، في ظهور لفت الأنظار وفتح باب التفاعل بين الجمهور.

 

إطلالة هاجر أحمد في أحدث ظهور

وظهرت هاجر أحمد برفقة زوجها في أجواء صيفية مميزة، حيث بدى الثنائي في حالة من الانسجام، وحرصا على التقاط صورة تذكارية خلال تواجدهما بأحد الأماكن السياحية، وسط أجواء يغلب عليها الهدوء والاستجمام.

ومن الناحية الجمالية، اختارت الفنانة هاجر أحمد إطلالة صيفية باللون الأبيض، حيث ارتدت فستانا طويلا بتصميم بسيط وانسيابي، مع أكمام طويلة وتفاصيل واسعة عند الجزء السفلي، ما منحها مظهرا أنيقا يتناسب مع أجواء النهار والعطلات الصيفية.

ونسقت هاجر أحمد مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، أضاف لمسة لونية جذابة إلى الملابس البيضاء، كما حملت حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر، لتمنح إطلالتها مزيدا من التميز والتناسق.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت هاجر أحمد على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها الأسود منسدلا، واختارت نظارة شمسية بإطار أبيض أضافت لمسة عصرية إلى مظهرها، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها بشكل طبيعي.

أحمد الحداد بإطلالة كاجوال

أما أحمد الحداد، فظهر بإطلالة كاجوال تناسب الأجواء الصيفية، حيث ارتدى تيشيرت أبيض مع شورت أسود، ونسق معهما قبعة سوداء ونظارة شمسية، بالإضافة إلى حذاء صيفي مريح، ليعتمد مظهرا بسيطا بعيدا عن التكلف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المتداولة، خاصة أنها جمعت هاجر أحمد بزوجها في أحدث ظهور لهما معا، وسط اهتمام الجمهور بمتابعة أخبارهما وإطلالاتهما.

May be an image of one or more people and espadrilles
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن تفاصيل الإطلالة رجل الأعمال أحمد الحداد الفنانة هاجر أحمد هاجر أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

ترشيحاتنا

مجلس المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

مجلس جمعية المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

الصومال تعزي مصر

الصومال تعزي مصر في ضحايا حادث قطار العياط

تبادل الخبرات في القطاع الصحي

وزير الصحة يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي

بالصور

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

هل تعاني ارتفاع ضغط الدم؟.. سر غذائي يساعدك على السيطرة عليه

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم
فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم
فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد