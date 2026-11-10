أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

تصدر رجل الأعمال أحمد الحداد وزوجته الفنانة هاجر أحمد ،اهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة تجمعهما في أحدث ظهور لهما معا، وذلك عقب خروجه من السجن، في ظهور لفت الأنظار وفتح باب التفاعل بين الجمهور.

إطلالة هاجر أحمد في أحدث ظهور

وظهرت هاجر أحمد برفقة زوجها في أجواء صيفية مميزة، حيث بدى الثنائي في حالة من الانسجام، وحرصا على التقاط صورة تذكارية خلال تواجدهما بأحد الأماكن السياحية، وسط أجواء يغلب عليها الهدوء والاستجمام.

ومن الناحية الجمالية، اختارت الفنانة هاجر أحمد إطلالة صيفية باللون الأبيض، حيث ارتدت فستانا طويلا بتصميم بسيط وانسيابي، مع أكمام طويلة وتفاصيل واسعة عند الجزء السفلي، ما منحها مظهرا أنيقا يتناسب مع أجواء النهار والعطلات الصيفية.

ونسقت هاجر أحمد مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، أضاف لمسة لونية جذابة إلى الملابس البيضاء، كما حملت حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر، لتمنح إطلالتها مزيدا من التميز والتناسق.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت هاجر أحمد على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها الأسود منسدلا، واختارت نظارة شمسية بإطار أبيض أضافت لمسة عصرية إلى مظهرها، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها بشكل طبيعي.

أحمد الحداد بإطلالة كاجوال

أما أحمد الحداد، فظهر بإطلالة كاجوال تناسب الأجواء الصيفية، حيث ارتدى تيشيرت أبيض مع شورت أسود، ونسق معهما قبعة سوداء ونظارة شمسية، بالإضافة إلى حذاء صيفي مريح، ليعتمد مظهرا بسيطا بعيدا عن التكلف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المتداولة، خاصة أنها جمعت هاجر أحمد بزوجها في أحدث ظهور لهما معا، وسط اهتمام الجمهور بمتابعة أخبارهما وإطلالاتهما.