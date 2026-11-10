مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل

تقدم مدارس «أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه» نموذجًا للتعليم الفني والتكنولوجي المتخصص، يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي طوال العام الدراسي، لإعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في مجالات إدارة الموارد المائية وتشغيل وصيانة المنشآت المائية، وفقًا لوزارة الموارد المائية والري.

تخصصات مدارس «أجرو»

تضم المدارس أربعة تخصصات؛ هي: «إدارة الموارد المائية، والإنشاءات والبنية التحتية، وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية بمحطات الرفع، ومعالجة وتحلية المياه»

كيف يتدرب طلاب مدارس «أجرو» على العمل في قطاع المياه؟

يعتمد نظام الدراسة على الجمع بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي المكثف طوال العام الدراسي، ويتدرب الطلاب في عدد من مواقع العمل التابعة لوزارة الموارد المائية والري؛ تشمل: «محطات الرفع والقناطر، والإدارات العامة للري، ومواقع تطهير الترع والمصارف»، ويجري التدريب تحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة، بما يتيح للطلاب التعرف على طبيعة العمل داخل المنشآت المائية والتطبيق العملي لما يدرسونه.

وظائف فنية في قطاع المياه

حددت وزارة الموارد المائية والري عددًا من المجالات التي تحتاج إلى كوادر فنية مؤهلة، أبرزها: «تشغيل وصيانة محطات الرفع، ومعالجة وتحلية المياه، واستخدام الطاقة الشمسية، وشبكات الري الحديث والصرف المغطى، وإدارة وتوزيع المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأعمال المساحة، وصيانة وتأهيل المنشآت المائية».

أين توجد مدارس «أجرو»؟

محافظات «الشرقية – القليوبية – الإسكندرية – أسيوط – المنيا»