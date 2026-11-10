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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير النقل: تصنيع عربات السكك الحديدية محليًا يوفر 250 مليون دولار من قيمة القرض

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جهود وزارة النقل في تطوير الوحدات المتحركة بقطاع السكك الحديدية، موضحًا أن خطة التطوير تشمل إعادة تأهيل الجرارات وعربات الركاب والنوم والبضائع، إلى جانب التوسع في التصنيع المحلي والاستعانة بالقطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

وأوضح الوزير أنه تم إجراء عمرات متوسطة وخفيفة لـ81 جرارًا، وتزويدها بالمشغلين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة اليومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في إنتاج وحدات متطورة محليًا، على غرار عربات قطارات تالجو، من خلال مصنع نيرك، مع توفير جرارات منفصلة لها.

 

حصلنا على 50 عربة إضافية خلال التفاوض مع الجانب المجري.. ونستهدف تصنيع باقي العربات محليًا

وأشار وزير النقل إلى أن التعاقد الخاص بعربات الركاب بدأ بعدد 1300 عربة، ثم تمت إضافة 50 عربة، في إطار إعادة ترتيب القرض وقصره على الجانب المجري، ليصل إجمالي التعاقد إلى 1350 عربة.

وأضاف أن الوزارة، بعد تعثر الجانب المجري في استكمال توريد باقي العربات، قررت الحصول على العربات التي يمكن تجميعها لديه، وتصنيع باقي الكميات في المصانع المصرية، بدلًا من استكمال التوريد بالأسعار الجديدة.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تخفيض قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار، على أن يتم توفير تكلفة تصنيع باقي العربات بالجنيه المصري.

وزير النقل: 212 عربة VIP وتوب VIP دخلت الخدمة.. ونعيد تأهيل العربات الإسبانية

وأضاف كامل الوزير أن الوزارة قامت بإدخال 212 عربة من عربات VIP وتوب VIP، مع استمرار أعمال تجديدها وإعادة تأهيلها بصورة منتظمة، إلى جانب إعادة تأهيل عربات الركاب الإسبانية الموجودة بالهيئة.

كامل الوزير: جددنا 1404 عربات من الدرجة الثالثة تحت مسمى «تحيا مصر»

وأوضح وزير النقل أن الوزارة تعمل على تجديد عربات الدرجة الثالثة المعروفة باسم «تحيا مصر»، والتي ظلت تعمل في السكك الحديدية لمدة تتراوح بين 50 و60 عامًا، وكان من المفترض إخراجها من الخدمة.

وأشار إلى أن الوزارة اتجهت إلى تجديد هذه العربات وتأهيلها، بما يشمل البواجي والمكونات التي يمكن تجديدها، وإعادة تشغيلها بدلًا من الاستغناء عنها.

وأضاف أن سرعة هذه العربات تبلغ 70 كيلومترًا في الساعة على خطوط الضواحي، مقارنة بسرعة 120 كيلومترًا لعربات VIP، نظرًا لطبيعة خطوط الضواحي التي تتوقف في القرى والمراكز بصورة متكررة، ولا تحتاج إلى السرعات نفسها.

وأكد أنه تم تجديد 1404 عربات من هذه الفئة، وإطلاق اسم «تحيا مصر» عليها.

وزير النقل: نستعين بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عربات النوم والبضائع والمترو والقطار الكهربائي السريع

وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل تتوسع في الاستعانة بالقطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، موضحًا أن الوزارة كانت من أوائل الوزارات التي استعانت بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عربات النوم، وكذلك عربات نقل البضائع.

وأشار إلى مشاركة شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات القطار الكهربائي السريع والمترو، بالتعاون مع شركات فرنسية وألمانية وصينية، إلى جانب الشركات المصرية.

وأوضح أن الهدف من التعاون مع الشركات الأجنبية ليس التخلي عن الإدارة والتشغيل، وإنما الاستفادة من خبراتها ونقل المعرفة إلى الشركات المصرية، لافتًا إلى أن عقود الإدارة والتشغيل محددة بخمس سنوات، وبعدها تتولى الشركات المصرية المسؤولية، بعد اكتساب الخبرات اللازمة.

كامل الوزير: 7 قطارات نوم فاخرة تبدأ في الوصول أكتوبر 2027 لخدمة السياحة

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تعاقدت على توريد 7 قطارات نوم فاخرة وفوق الفاخرة، ومن المقرر أن يبدأ وصولها اعتبارًا من أكتوبر 2027، لخدمة حركة السياحة.

وأكد أهمية الاهتمام بقطارات النوم الفاخرة، بالتوازي مع تطوير قطارات الضواحي، موضحًا أن العائد من خدمات القطارات الفاخرة يسهم في توفير موارد مالية يمكن توجيهها لدعم الخدمات الأخرى.

وزير النقل: أنشأنا مصنعًا بكفر العلو لتجديد عربات النوم بالتعاون مع شركة إسبانية

وأوضح كامل الوزير أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل عربات النوم الموجودة، والتي دخلت الخدمة عام 1980، ويبلغ عمرها نحو 46 عامًا.

وأضاف أن عدد هذه العربات يبلغ 100 عربة نوم، وتم الانتهاء من تجديد 35 عربة منها، مشيرًا إلى إنشاء مصنع بكفر العلو لتجديد عربات النوم بالكامل، بما يشمل الشاسيهات والمكونات الداخلية والخارجية، بالتعاون مع شركة إسبانية تسمى «كولواي».

كامل الوزير: تعاقدنا مع مصنع سيماف على إنتاج 1215 عربة بضائع.. وتوريد 716 عربة حتى الآن

وفيما يتعلق بعربات نقل البضائع، أكد وزير النقل اعتماد الوزارة على مصنع سيماف الوطني المصري في إنتاج هذه العربات، موضحًا أنه تم التعاقد معه على تصنيع 1215 عربة، وتم توريد 716 عربة منها حتى الآن.

وأشار إلى أن العربات الجديدة تشمل أنواعًا مختلفة، من بينها عربات سطح لنقل الحاويات وعربات قلاب، بما يدعم قدرات نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وزير النقل: توريد 113 عربة قوى من إجمالي 173 عربة متعاقد عليها مع مصنع سيماف

وأضاف كامل الوزير أن الوزارة تعاقدت مع مصنع سيماف على إنتاج عربات القوى، وهي العربات المسؤولة عن توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة التكييف بالقطارات.

وأوضح أنه تم توريد 113 عربة من إجمالي 173 عربة متعاقدًا عليها، بالإضافة إلى عربات القوى الموردة ضمن قطارات تالجو، والتي تأتي مجهزة بها من الأساس.

كامل الوزير: ربط المدن الصناعية والسكنية الجديدة بشبكة السكك الحديدية لأول مرة

وانتقل وزير النقل إلى استعراض أعمال تطوير البنية الأساسية، موضحًا أن الوزارة تنفذ خطوط سكك حديدية جديدة وإضافية، بما أسهم في زيادة أطوال الشبكة من نحو 9500 كيلومتر 

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