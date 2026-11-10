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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
رنا عصمت

لفتت الفنانة مايان السيد الأنظار بأحدث ظهور لها من حفل عيد ميلادها الـ29، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي وثقت من خلالها أجواء الاحتفال، وظهرت بإطلالة مختلفة وجريئة عكست ذوقها المميز في اختيار الملابس، وهو ما أثار تفاعل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة مايان السيد في حفل حنة صديقتها

وحرصت مايان السيد على مشاركة جمهورها لقطات من الحفل، حيث ظهرت برفقة صديقتها وعدد من الحضور في أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال، وسط ديكورات لامعة وألوان مبهجة أضفت طابعا مميزا على المناسبة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت مايان السيد فستانا قصيرا باللون الوردي، جاء بتصميم مميز يجمع بين التطريزات والتفاصيل المنفذة بأسلوب الكروشيه، مع تصميم مكشوف الكتفين أضفى على الإطلالة لمسة من الأنوثة والجرأة.

وجاء الفستان مزينا بتفاصيل بارزة وزخارف ملونة، مع طبقات متداخلة من الخيوط الوردية، ما منح التصميم طابعا مختلفا بعيدا عن الإطلالات التقليدية في المناسبات.

كما نسقت مع الفستان قطعة من الريش باللون الوردي، انسدلت على أحد جانبي الإطلالة، لتضيف لمسة لافتة وتزيد من تميز التصميم.

مايان السيد تعتمد تسريحة شعر ومكياجا ناعما

أما من الناحية الجمالية، فتركت مايان السيد شعرها منسدلا بتموجات كيرلي طبيعية، وهو ما تناسب مع طبيعة الإطلالة الشبابية.

واعتمدت في المكياج على درجات ناعمة أبرزت جمال ملامحها، مع تحديد العينين واختيار أحمر شفاه بدرجة هادئة، كما أكملت ظهورها بإكسسوارات بسيطة تناسب تفاصيل الفستان.

مايان السيد تشارك أجواء حنة صديقتها

وتحرص مايان السيد على مشاركة جمهورها بين الحين والآخر بأبرز إطلالاتها ومناسباتها، كما تلفت الأنظار دائما باختياراتها المتنوعة في عالم الموضة، سواء من خلال الإطلالات الكاجوال أو فساتين السهرات والمناسبات.

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مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
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