أول من تلا القرآن في الحرمين.. مركز الأزهر للفتوى يحيي ذكرى رحيل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

تحل غدًا الأربعاء 11 نوفمبر، ذكرى رحيل القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، أحد أبرز رواد تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وصاحب مدرسة متميزة في الأداء القرآني، الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ التلاوة، وأسهم في نشرها داخل مصر وخارجها.

وسلط مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الضوء على مسيرة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، في منشور عبر صفحته الرسمية، استعرض خلاله أبرز محطات حياته وإسهاماته في خدمة القرآن الكريم.

وُلد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عام 1890 بقرية شعشاع التابعة لمحافظة المنوفية، ومنها اكتسب نسبته، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالأزهر الشريف، ولازم العلماء حتى أتقن القراءات، ليبدأ مسيرة قرآنية أهلته لأن يصبح واحدًا من أبرز أعلام التلاوة.

وكان الشعشاعي صاحب أسلوب مميز في الأداء، ومكانة راسخة بين كبار القراء، والتحق بالإذاعة المصرية، ليكون ثاني من سجل فيها تلاواته بعد الشيخ محمد رفعت، في محطة مهمة من تاريخ تسجيل القرآن الكريم وإذاعته على نطاق واسع.

كما كان أول قارئ مصري يرتل القرآن الكريم في الحرمين الشريفين باستخدام مكبرات الصوت، وجاب عددًا من بلدان العالم، محملًا برسالة القرآن الكريم، وحظي بتقدير واسع تُرجم إلى العديد من الجوائز والأوسمة التي نالها تكريمًا لمسيرته الرائدة.

ورحل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في 11 نوفمبر عام 1962، تاركًا إرثًا قرآنيًا خالدًا، وصوتًا ظل حاضرًا في وجدان محبي التلاوة، وواحدًا من الأسماء التي أسهمت في تشكيل تاريخ مدرسة التلاوة المصرية.