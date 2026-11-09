مركز الأزهر للفتوى: الطعن في الصحابة جريمة وتطرف يستهدف وعي الشباب وهُوية الأمة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صحابة سيدنا رسول الله ﷺ عدول أبرار، وأن التجرؤ عليهم والطعن فيهم جريمة كبرى، وتطرف وبث للفتنة، لما يمثله هذا السلوك من إساءة إلى أصحاب النبي ﷺ، والنيل من حملة الشريعة وناقلي الوحي الشريف، وتشويه رموز الأمة وقدواتها، واستهداف هُوية الأبناء والشباب ووعيهم.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الصحابة الكرام لهم مكانة عظيمة في الإسلام، فهم أطهر هذه الأمة قلوبًا، وأحسنها خلقًا، وأوسعها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأعلاها همة، وأكثرها تضحية وبذلًا، وقد اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه ﷺ، وإقامة دينه، ونشر دعوته.

واستشهد المركز بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، من سورة التوبة، كما استشهد بقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾، من سورة الفتح.

وأشار المركز إلى قول سيدنا رسول الله ﷺ في بيان فضل هذا الجيل: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، وهو حديث متفق عليه، مؤكدًا أن الصحابة هم واسطة تبليغ الوحي الشريف بين النبي ﷺ وأمته، وحملة علوم الإسلام وناقلوها ومطبقوها، وقد جعلهم الله تعالى نموذجًا للهداية والنجاة، فقال سبحانه: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، من سورة البقرة.

الأحاديث النبوية تؤكد حرمة الإساءة إلى الصحابة

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن الطعن في الصحابة علامة على الضلال والخسران، وانحراف عن طريق سيدنا رسول الله ﷺ، مستشهدًا بقول النبي الكريم: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ»، وهو حديث متفق عليه، كما أشار إلى ما ورد في مسند الإمام أحمد من قول النبي ﷺ: «دَعُوا لِي أَصْحَابِي».

وأوضح المركز أن الإساءة إلى الصحابة لا تقف عند حدود الانتقاص من أشخاصهم، بل تمتد إلى الطعن في صاحبهم الأعظم ﷺ، فقد لازموه ورافقوه، وتتلمذوا على يديه في الحل والترحال، والحضر والسفر، والتحق النبي ﷺ بالرفيق الأعلى وهو عنهم راضٍ.

وأكد أن من حقوق النبي ﷺ على أمته توقير صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، ومعرفة حقهم، والاقتداء بهم، والثناء عليهم، وحب من أحبهم، وبغض من أبغضهم، ومعاداة من عاداهم، وذكر حسناتهم، والإمساك عما شجر بينهم، مع إحسان الظن بهم، واعتقاد أنهم مجتهدون غير معصومين؛ فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر.

ولفت المركز إلى أن من أبرز صور الطعن في الصحابة الانتقاص من الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، باعتبارهم أعلام الهدى ورموز الإسلام، وأصحاب السبق والفضل والتضحية في نصرة النبي ﷺ وإقامة دينه، مشيرًا إلى أن النصوص الشرعية تواترت في بيان فضلهم وعلو مكانتهم، وأن الأمة تلقت سيرتهم بالقبول والتوقير.

مركز الأزهر للفتوى يحذر من استهداف وعي النشء والشباب

وحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أن خطورة سب الصحابة والانتقاص منهم تتجاوز الإساءة إلى رموز إسلامية عظيمة، لتصل إلى التشكيك في الثوابت الدينية والمصادر التي تلقت الأمة عنها كتاب ربها وسنة نبيها ﷺ، والطعن في حملة الشريعة وناقلي الوحي الشريف.

وأضاف المركز أن هذا المسلك يستهدف تشويه سيرة الصحابة في أعين النشء والشباب، وزعزعة ثقتهم في رموز أمتهم وقدواتها، وإضعاف ارتباطهم بتاريخهم وحضارتهم، وانتمائهم لدينهم ووطنهم وهويتهم، فضلًا عن تشويه وعيهم بالجيل الذي حمل رسالة الإسلام وبلغها.

وأكد المركز أن مواجهة هذا الخطاب المتطرف تتطلب تكاتف المؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية والجهات المعنية، للتصدي للروايات المحرفة والادعاءات المغرضة، وبيان مخالفة هذا الخطاب للثوابت الشرعية والوطنية والقيم الأخلاقية، مع تعريف الأجيال بفضل الصحابة الكرام ومواقفهم العظيمة في نصرة الإسلام، وترسيخ قيم الإنصاف واحترام الرموز والقدوات، وصيانة المجتمع من أسباب الشقاق والفرقة والفتنة.