شوبير: استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر مفاجأة مدوية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر، التي أعلنها علي ماهر، كان مفاجأة كبيرة بالنسبة له، متسائلًا عن أسباب عدم ضم مدافع الأهلي، رغم انضمام محمد هاني للقائمة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن ياسر إبراهيم قدم مستويات مشابهة لما قدمه محمد هاني، مشيرًا إلى أن المدير الفني يمتلك وفرة في مركز قلب الدفاع، بعدما ضم محمود مرعي والونش، بينما لا تتوافر لديه نفس الخيارات في مركز الظهير الأيمن.

وأضاف أن الأمر قد يعود إلى قناعات المدير الفني، مطالبًا علي ماهر بتجهيز إجابات واضحة عند سؤاله عن أسباب استبعاد ياسر إبراهيم من القائمة.