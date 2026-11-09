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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون سبور القادمة بعد ثنائية محمد صلاح أمام ألانيا سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

يستعد فريق طرابزون سبور لمواصلة مشواره في منافسات الدوري التركي لموسم 2026-2027، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب ألانيا سبور بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وقدم طرابزون سبور أداءً قويًا خلال اللقاء، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحصد ثلاث نقاط جديدة ويواصل مطاردة جالطة سراي على صدارة جدول ترتيب الدوري التركي.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لطرابزون سبور، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم تقدمه خلال الشوط الأول.

موعد مباراة طرابزون سبور القادمة بعد الفوز على ألانيا سبور

ومن المقرر أن يلتقي طرابزون سبور مع نظيره أيوب سبور، يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري التركي.

ويحتضن ملعب «بابارا بارك» المواجهة المرتقبة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

طرابزون سبور الدوري التركي ألانيا سبور

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