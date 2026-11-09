رئيس الشيوخ: أجهزة الدولة تحركت فورا لتقديم الدعم وإسعاف المصابين في حادث قطاري العياط

أعرب المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن بالغ الحزن بعد حادث تصادم قطارين وخروج عدد من العربات عن القضبان بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، في كلمته أمام المجلس، أن أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية هرعت فور وقوع الحادث لتقديم أوجه الدعم كافة، حيث تكاملت الجهود الميدانية لإسعاف المصابين ورعايتهم في موقع الحادث والمستشفيات، وسط متابعة لحظية للتطورات.

وقدم المستشار عصام فريد، باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ، خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ودعا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويعيدهم إلى أسرهم سالمين معافين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء