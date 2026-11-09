حادث العياط.. مصر القومي: مطلوب الوقوف على الأسباب الحقيقية وإجراء تحقيق فني دقيق وشفاف

تابع حزب مصر القومي باهتمام بالغ وأسف شديد حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وما أسفر عنه من إصابات بين المواطنين، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وصادق مواساته لأسر المتضررين.

وأكد الحزب أن سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية، وأن مرفق السكك الحديدية يمثل أحد المرافق الحيوية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة ملايين المصريين، الأمر الذي يستوجب استمرار العمل على تطويره ورفع كفاءته وتعزيز منظومة الأمان والسلامة به.

وشدد الحزب على أهمية الوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث من خلال تحقيق فني دقيق وشفاف، وتحديد أوجه المسؤولية بكل موضوعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ودعا إلى مواصلة جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، والاهتمام بعناصر التشغيل والصيانة والتدريب والتأهيل، وتعزيز أنظمة الإشارات والتحكم، باعتبارها ركائز أساسية لضمان سلامة الركاب والعاملين.

واضاف أن مساندة جهود الدولة في تطوير المرافق الحيوية لا تتعارض مع المطالبة بالمراجعة والتقييم والمحاسبة، بل تمثل جميعها مسؤولية وطنية مشتركة تستهدف حماية المواطن والحفاظ على مقدرات الوطن

وثمّن الحزب، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات الحادث، وتوجيهاته بسرعة توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وإجراء تحقيق عاجل لكشف كافة الملابسات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، معتبرًا أن هذه التوجيهات تحدد مسارًا واضحًا للتعامل مع الحادث، يبدأ بتقديم الدعم الإنساني والطبي للمتضررين، ويمتد إلى تحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.