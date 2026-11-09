كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من المصابين في الحادث، وذلك بحضور اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، حيث حرص على لقاء المصابين والاستماع إليهم ومتابعة تطورات حالتهم الصحية مع الأطقم الطبية المعالجة.

وأكد وزير النقل ضرورة توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، واستمرار متابعتهم بصورة دقيقة حتى تماثلهم للشفاء التام، معرباً عن أسفه واعتذاره للمصابين وأسرهم جراء الحادث، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم في أقرب وقت.

محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في حادث القطارين

وشدد الوزير على أن كل من يثبت تسببه في وقوع الحادث أو تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته لن يفلت من العقاب، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

كما أعرب عن بالغ حزنه وأسفه لسقوط ضحايا جراء الحادث، مقدماً خالص التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

زيارة عزاء لأسرة أحد الضحايا بقرية القطوري في العياط

وفي سياق متصل، توجه وزير النقل إلى قرية القطوري بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لتقديم واجب العزاء لأسرة المواطن أحمد حسني، الذي وافته المنية إثر الحادث، معرباً عن خالص مواساته لأسرته وذويه، ومؤكداً مشاركته لهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم.

كما جدد الوزير تعازيه لجميع أسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

تفاصيل حادث تصادم القطارين وإعادة تشغيل خط القاهرة – السد العالي

وكان حادث التصادم قد وقع الأحد 8 نوفمبر 2026، نتيجة اصطدام مقدمة القطار رقم 134 بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وعقب وقوع الحادث، انتقل الفريق كامل الوزير إلى موقع التصادم لمتابعة أعمال فرق الطوارئ، والاطمئنان على سرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إلى جانب متابعة أعمال رفع العربات المتضررة وإزالة آثار الحادث وإعادة تأهيل السكة الحديد.

واستمرت المتابعة حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين 9 نوفمبر، حيث انتهت أعمال رفع العربات المتضررة واستعادة كفاءة السكة الحديد، وإعادة تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة – السد العالي.