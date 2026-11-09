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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رمضان عبدالمعز: الزكاة ليست تفضلًا على الفقراء بل حق واجب في أموال الأغنياء

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز
أحمد سعيد

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن العبادة في الإسلام لا تقتصر على أداء الشعائر الدينية، وإنما تشمل كل قول وعمل يحبه الله ورسوله، سواء كان ظاهرًا في تعاملات الإنسان مع الآخرين أو باطنًا في قلبه ونيته، مشددًا على أن المسلم الحقيقي يتمنى الخير لجميع الناس، ويسعى إلى مساعدتهم وإدخال السرور عليهم.

الشيخ رمضان عبدالمعز: المعنى الشامل للعبادة هو فعل كل ما يحبه الله

وقال عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الاثنين، إن للعبادة جانبين، الأول ظاهر يتمثل في مساعدة الناس وإطعام المحتاجين وفعل الخيرات، والثاني باطن يتعلق بسلامة القلب وتمني الهداية والرحمة والسعادة لجميع البشر، موضحًا أن المسلم لا ينبغي أن يفرح بمصيبة غيره أو يشمت في ابتلائه، بل يدعو الله أن يفرج كرب المكروبين وييسر أمورهم.

واستشهد عبدالمعز بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حين سأله: «يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟»، موضحًا أن أساس العبادة هو إخلاص التوحيد لله وعدم الإشراك به، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

وتحدث عن مكانة السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في الإسلام، مؤكدًا محبة المسلمين له وتوقيرهم لنبي الله عيسى، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم نقل دعوته لبني إسرائيل إلى عبادة الله وحده، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾.

وأوضح أن المعنى الشامل للعبادة هو فعل كل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال، سواء تعلق ذلك بالجوارح أو بالقلب، لافتًا إلى أن الصلاة ليست مجرد حركات تؤدى على عجل، وإنما عبادة تقوم على الخشوع والطمأنينة والسكينة، وينبغي أن يخرج الإنسان منها بحال أفضل مما كان عليه قبل أدائها.

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: «أرحنا بها يا بلال»، موضحًا أن الصلاة مصدر راحة وطمأنينة، كما أنها تعلم الإنسان الانضباط واحترام الوقت والالتزام، وتنعكس آثارها على سلوكه وتعاملاته اليومية.

وأضاف أن الزكاة ليست مجرد تبرع أو عمل خيري اختياري، وإنما فريضة وحق واجب في مال الأغنياء، حدده الله تعالى لمستحقيه من الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وغيرهم من المصارف الشرعية، مشددًا على أن إخراجها أداء لواجب شرعي، وأن على المسلم أن يحمد الله على توفيقه لأداء هذه الفريضة وقبولها.

ولفت عبدالمعز إلى أن العبادات تشمل كذلك صيام شهر رمضان، الذي يمثل مدرسة لتزكية النفوس وتهذيب السلوك، إلى جانب فريضة الحج، مؤكدًا أن العبادات في الإسلام منظومة متكاملة تستهدف إصلاح علاقة الإنسان بربه، وتحسين أخلاقه، وتعزيز رحمته بالناس وتمنيه الخير لهم.

الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي المعنى الشامل للعبادة العبادة رمضان عبدالمعز

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