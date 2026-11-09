د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

يُعد الفيروس المخلوى التنفسي من أهم الفيروسات التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي خلال موسم الخريف والشتاء، ويكتسب شهر نوفمبر أهمية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وزيادة التجمعات داخل الأماكن المغلقة، وبدء ارتفاع نشاط الفيروسات التنفسية في كثير من المناطق. ويُعد الفيروس المخلوى أحد الأسباب الرئيسية لالتهابات الجهاز التنفسي السفلي لدى الرضع والأطفال الصغار، وقد يتسبب في التهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي، كما يمكن أن يصيب البالغين وكبار السن، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

مشكلة صحية عامة

تشير التقديرات العالمية إلى أن الفيروس المخلوى التنفسي يتسبب سنويًا في نحو 33 مليون إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي السفلي بين الأطفال دون الخامسة، ويؤدي إلى دخول نحو 3.6 مليون طفل إلى المستشفيات، مع تسجيل ما بين 100 و118 ألف وفاة سنويًا في هذه الفئة العمرية. ويتركز نحو نصف وفيات الأطفال في الرضع دون ستة أشهر خاصة فى الدول الفقيرة. لا تقتصر خطورة الفيروس على الأطفال، إذ تشير التقديرات إلى إصابة ملايين الأشخاص فوق سن الستين سنويًا، مع مئات الآلاف من حالات دخول المستشفيات وعشرات الآلاف من الوفيات. وتؤكد هذه الأرقام أن الفيروس المخلوى يمثل تحديًا عالميًا للصحة العامة، خاصة لدى الرضع والمبتسرين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



لماذا ينشط الفيروس المخلوى في نوفمبر

يرتبط انتشار الفيروس المخلوى بتغيرات موسمية تختلف من دولة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى. ففي المناطق المعتدلة يزداد نشاطه غالبًا خلال الخريف والشتاء، بينما قد يمتد موسم انتشاره لفترات مختلفة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. ويساعد انخفاض درجات الحرارة، وتغير الرطوبة، وزيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص داخل المنازل والمدارس والحضانات على تهيئة ظروف مناسبة لانتقال العدوى. لذلك قد يمثل نوفمبر بداية واضحة لزيادة الإصابات في بعض المجتمعات، لكنه ليس موعدًا ثابتًا لبدء الموسم في جميع البلدان.

ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال والعطس، وكذلك من خلال ملامسة الإفرازات التنفسية أو الأسطح والأشياء الملوثة ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم. ويتميز الفيروس بقدرته على الانتشار السريع في الحضانات والمدارس والأماكن التي يختلط فيها الأطفال، كما يمكن أن ينقل الطفل المصاب العدوى إلى أفراد أسرته.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة الشديدة

رغم أن الفيروس يمكن أن يصيب جميع الأعمار، فإن خطورته تزداد لدى الأطفال دون ستة أشهر، وخاصة حديثي الولادة، والأطفال المبتسرين، ومن يعانون من أمراض القلب الخلقية أو أمراض الرئة المزمنة أو ضعف المناعة. كما ترتفع احتمالات المضاعفات لدى كبار السن، خصوصًا المصابين بأمراض القلب والرئة والسكري أو الأمراض المزمنة الأخرى. وقد يحتاج بعض المصابين إلى دخول المستشفى للحصول على الأكسجين أو الدعم التنفسي.

الأعراض

تتراوح من نزلة البرد إلى التهاب الشعيرات الهوائية.

تبدأ الإصابة غالبًا بأعراض تشبه نزلات البرد، مثل سيلان الأنف، والعطس، واحتقان الأنف، والسعال، وارتفاع درجة الحرارة، وقلة الشهية. وقد تتطور العدوى لدى الرضع إلى التهاب القصيبات الهوائية، مع سرعة التنفس، وصعوبة الرضاعة، والصفير الصدري، وانكماش عضلات الصدر أثناء التنفس. وقد تظهر لدى الرضع الصغار علامات غير معتادة، مثل الخمول أو توقف التنفس لفترات قصيرة، حتى دون ارتفاع واضح في الحرارة.

ويستدعي التنفس السريع أو المجهد، وازرقاق الشفتين، وتوقف التنفس، والجفاف، أو عدم القدرة على الرضاعة تقييمًا طبيًا عاجلًا. ولا ينبغي الانتظار حتى تتفاقم الأعراض لدى الرضع.

يمكن أن تحدث الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسي دون أعراض في نسبة كبيرة من المصابين، وتُقدر في بعض الدراسات بنحو 40–55%. وقد ينقل المصابون العدوى للرضع والأطفال وكبار السن رغم عدم ظهور أعراض عليهم، مما يجعل الوقاية والنظافة الشخصية والتهوية الجيدة ضرورية خلال موسم انتشار الفيروس.



العلاقة بين الفيروس المخلوى والحساسية والربو الشعبى

تكتسب العلاقة بين الفيروس المخلوى والحساسية أهمية خاصة في نوفمبر، وهو موسم تتزامن فيه العدوى التنفسية مع زيادة أعراض حساسية الأنف والصدر لدى بعض الأطفال. فالعدوى الفيروسية قد تثير التهاب الشعب الهوائية وتزيد فرط استجابتها، مما يؤدي إلى نوبات صفير وسعال وضيق تنفس، خاصة لدى الأطفال المصابين بالربو أو ذوي الاستعداد التحسسي.

هناك ارتباط بين الإصابة الشديدة بالفيروس المخلوى في مرحلة الرضاعة وزيادة احتمالات الصفير المتكرر والربو في السنوات اللاحقة. لكن هذا الارتباط لا يعني أن كل طفل يصاب بالفيروس سيُصاب بالربو؛ إذ تتداخل عوامل متعددة، منها الوراثة وشدة العدوى والتعرض لدخان التبغ وتلوث الهواء.

الفيروس المخلوى ليس فيروسًا مسببًا للحساسية، لكنه قد يعمل كمحفز لنوبات الحساسية الصدرية لدى الأطفال الذين لديهم استعداد سابق.

التشخيص والعلاج

يعتمد التشخيص على التاريخ المرضي والفحص السريري، ويمكن استخدام المسحات الأنفية واختبارات الكشف عن المادة الوراثية للفيروس عند الحاجة، خاصة في المستشفيات أو الحالات التي يتطلب تقييمها تحديد الفيروس المسبب.

لا يوجد علاج مضاد للفيروسات يُستخدم روتينيًا لمعظم حالات الإصابة البسيطة، ويعتمد العلاج أساسًا على الرعاية الداعمة، مثل توفير السوائل، ومتابعة التغذية والتنفس، واستخدام الأكسجين عند الحاجة. ولا يُنصح بالاستخدام الروتيني للمضادات الحيوية؛ لأنها لا تعالج العدوى الفيروسية. كذلك لا تُستخدم موسعات الشعب أو الكورتيزونات بصورة تلقائية لكل طفل مصاب بالفيروس، وإنما وفق التشخيص والتقييم الطبي، خاصة عند وجود ربو مصاحب.



نصائح للوقاية من الفيروس المخلوى

غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بانتظام.

تجنب تقبيل الرضع من الوجه واليدين، خاصة أثناء موسم العدوى.

الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية

تجنب اصطحاب الأطفال الرضع إلى الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

تهوية المنازل والفصول الدراسية والحضانات بصورة جيدة

تنظيف الأسطح والألعاب ومقابض الأبواب التي تتكرر ملامستها

عدم مشاركة الأكواب وأدوات الطعام والمناشف بين الأطفال.

تجنب التدخين والتدخين السلبي تمامًا لحماية الشعب الهوائية.

الاهتمام بالرضاعة الطبيعية والتغذية المناسبة لدعم صحة الطفل.

الالتزام بخطة علاج الربو والحساسية الصدرية للأطفال المصابين بهما.. استخدام الكمامة عند وجود أعراض تنفسية أو مخالطة أشخاص أكثر عرضة للمضاعفات.