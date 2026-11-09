لا أعرف.. ترامب يفاجئ الجميع بشأن زيادة ثروته 3 مليارات دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعلم تفاصيل الزيادة المزعومة في ثروته الصافية بنحو 3 مليارات دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض، مؤكداً أنه لا يخصص وقتاً كبيراً لمتابعة أوضاعه المالية الشخصية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس نيوز»، رداً على سؤال بشأن تقرير يقدر ارتفاع ثروته بنحو 3 مليارات دولار خلال فترة رئاسته الحالية.

وعندما أشار المحاور روس دوثات إلى أن ثروته لم ترتفع بهذا المقدار، رد ترامب قائلاً: «حسناً، كان يجب أن تمتلك أسهماً»، مضيفاً أنه لا يهتم كثيراً بصافي ثروته، رغم امتلاكه أموالاً تفوق ما كان يتخيله.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أحد أبنائه يتولى إدارة شؤونه المالية، واصفاً إياه بأنه شخص مستقيم وطيب، مشيراً إلى أنه لا يناقشه حتى في التفاصيل المتعلقة بأمواله.

كما تحدث ترامب عن حجم ثروته الحالية، مؤكداً أنه لا يتقاضى راتباً مقابل منصبه الرئاسي.

وبحسب تقديرات مجلة «فوربس»، بلغت ثروة ترامب نحو 7.3 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار في عام 2024، وعزت المجلة هذه الزيادة بشكل كبير إلى مشروعات العملات المشفرة.

وفي تقييمها الصادر خلال سبتمبر 2026، قدرت «فوربس» ثروة ترامب بنحو 7 مليارات دولار، بزيادة تقارب 2.7 مليار دولار مقارنة بمستواها قبل عودته إلى البيت الأبيض.