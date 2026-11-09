قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نزلاء دار رعاية كبار الفنانين يحتفلون بعيد ميلاد محيي إسماعيل الـ85

عيد ميلاد القيصر
عيد ميلاد القيصر
محمد بدران

احتفلت إدارة ونزلاء دار رعاية كبار الفنانين بعيد ميلاد الفنان محيي إسماعيل، الذي أتم عامه الـ85، وسط أجواء من البهجة والمحبة، في لفتة إنسانية تعكس التقدير لمشواره الفني وما قدمه للسينما المصرية على مدار سنوات طويلة.

وشارك عدد من نزلاء الدار والعاملين بها الفنان محيي إسماعيل الاحتفال بهذه المناسبة، وحرصوا على تهنئته بعيد ميلاده، وسط أجواء عائلية مميزة.

ويُعد محيي إسماعيل واحدًا من أبرز الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأدوار المركبة والنفسية في السينما المصرية، حتى ارتبط اسمه بلقب «القيصر»، نظرًا لبراعته في تجسيد الشخصيات ذات الطبيعة الخاصة.

وقدم محيي إسماعيل خلال مشواره الفني مجموعة من الأعمال السينمائية التي تركت بصمة لدى الجمهور، ليظل واحدًا من أصحاب التجارب الفنية المميزة في تاريخ السينما المصرية.
 

عيد ميلاد محيى اسماعيل دار الرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تواصل إجراء جراحات القلب المعقدة للأطفال.. 10 جراحات دقيقة خلال يومين وفحوصات طبية لـ45 حالة بينهم أطفال من غزة والسودان

اسعار البطاطس والبصل

موجة البرد تضرب المحاصيل.. هل تتأثر أسعار البطاطس والبصل والسكر؟

مستشفيات جامعة أسوان

مستشفيات جامعة أسوان تجرى 2444 عملية جراحية بمستشفى العظام خلال 7 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد