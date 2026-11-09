نزلاء دار رعاية كبار الفنانين يحتفلون بعيد ميلاد محيي إسماعيل الـ85

احتفلت إدارة ونزلاء دار رعاية كبار الفنانين بعيد ميلاد الفنان محيي إسماعيل، الذي أتم عامه الـ85، وسط أجواء من البهجة والمحبة، في لفتة إنسانية تعكس التقدير لمشواره الفني وما قدمه للسينما المصرية على مدار سنوات طويلة.

وشارك عدد من نزلاء الدار والعاملين بها الفنان محيي إسماعيل الاحتفال بهذه المناسبة، وحرصوا على تهنئته بعيد ميلاده، وسط أجواء عائلية مميزة.

ويُعد محيي إسماعيل واحدًا من أبرز الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأدوار المركبة والنفسية في السينما المصرية، حتى ارتبط اسمه بلقب «القيصر»، نظرًا لبراعته في تجسيد الشخصيات ذات الطبيعة الخاصة.

وقدم محيي إسماعيل خلال مشواره الفني مجموعة من الأعمال السينمائية التي تركت بصمة لدى الجمهور، ليظل واحدًا من أصحاب التجارب الفنية المميزة في تاريخ السينما المصرية.

