علي ماهر: أشكر الرئيس على دعم المدرب المصري.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر

تحدث علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن توليه مهمة قيادة الفراعنة خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا سعادته بالثقة التي حصل عليها، وطموحه لتحقيق البطولات مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد علي ماهر لبدء مشواره مع منتخب مصر، عندما يواجه منتخب مالاوي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال علي ماهر، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يتقدم بالشكر إلى رئيس الجمهورية على دعمه لمشروع المدرب المصري الوطني، مشيرًا إلى أن المدرب المحلي يستحق الحصول على فرصته، خاصة في ظل المجهود الكبير الذي يبذله المدربون المصريون.

وأضاف المدير الفني الجديد للفراعنة أن الدوري المصري يمتلك قوة كبيرة، وأنه أحد أبناء المنظومة الكروية المحلية، بعدما نشأ داخل هذا الوسط واستفاد من التجارب والخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته التدريبية.

وحرص علي ماهر على توجيه الشكر إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، تقديرًا لما قدماه خلال فترة عملهما مع المنتخب، مؤكدًا أنه تولى المسؤولية من أجل استكمال ما بدأه الجهاز السابق، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

وأوضح أن هدفه الأساسي يتمثل في المنافسة على البطولات، قائلًا إن مصر تستحق التتويج ببطولة أو اثنتين أو ثلاث، مشددًا على أنه جاء إلى المنتخب من أجل العمل وتحقيق هذه الطموحات.

وتطرق علي ماهر إلى صعوبة طريق النجاح في كرة القدم، مؤكدًا أن الوصول إلى الأهداف يحتاج إلى الاجتهاد والصبر والعمل المستمر، وأن السقوط والنهوض جزء أساسي من رحلة أي شخص يسعى لتحقيق حلمه.

وطالب المدير الفني الجديد الجماهير بالالتفاف حول المنتخب ومساندته خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى امتلاك الفراعنة مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم الكثير لبلادهم.

كما أشاد بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، واصفًا إياه بأفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أنه مصدر فخر وقدوة لجميع اللاعبين، ومعربًا عن أمله في تحقيق إنجازات كبيرة بالتعاون مع المجموعة الحالية.