الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

تترقب مختلف المحافظات حالة من التغيرات الجوية غدًا الاثنين 9 نوفمبر 2026، مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس غدا سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، ومائلًا للحرارة على مناطق جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على معظم المناطق.



وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 24 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 16 درجة، في حين تسجل الإسكندرية 24 درجة للعظمى و17 للصغرى، وسط توقعات بظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه أثناء التنقل على الطرق السريعة والزراعية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 9 نوفمبر

تشهد البلاد غدًا مجموعة من الظواهر الجوية التي تتنوع بين الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، مع اختلاف تأثيرها من منطقة إلى أخرى، وفقًا للتوقعات المعلنة.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية المنتظرة في الآتي:

الشبورة المائية: تظهر خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: توجد فرص لسقوط أمطار بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريبًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة متفرقة: تضعف فرص سقوط الأمطار على مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى أجزاء من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء البلاد، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

تأتي فرص الأمطار ضمن أبرز ملامح الطقس غدا، حيث تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لاحتمالات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع وصول نسبة حدوثها إلى نحو 40%، على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما تمتد فرص سقوط الأمطار بصورة أضعف إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية وصولها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، وتصل نسبة حدوث الأمطار الخفيفة في هذه المناطق إلى نحو 20%.

وتعني هذه التوقعات أن فرص هطول الأمطار لن تكون متساوية في جميع المحافظات، إذ تتركز الاحتمالات الأكبر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون أضعف في المناطق الداخلية، مع استمرار احتمالية ظهور سحب ممطرة على فترات متفرقة.



الشبورة المائية تحذر قائدي السيارات في الصباح

تعد الشبورة المائية من الظواهر الجوية التي تتطلب الانتباه خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، إذ يتوقع ظهورها في الفترة من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتستدعي هذه الأجواء توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين السيارات، لا سيما خلال ساعات الصباح المبكر.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خصوصًا خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وتأتي هذه الرياح بالتزامن مع الأجواء الخريفية التي تسيطر على البلاد، لتجعل الطقس أكثر برودة مقارنة بفترات النهار، رغم بقاء درجات الحرارة ضمن المعدلات المتوقعة خلال هذا الوقت من العام.

ومن المنتظر أن يكون تأثير الرياح ملحوظًا بصورة أكبر في المناطق المفتوحة، وهو ما يجعل اختيار الملابس المناسبة أمرًا مهمًا عند الخروج في ساعات المساء أو الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا الاثنين 9 نوفمبر في المحافظات

تختلف درجات الحرارة المتوقعة غدًا من محافظة إلى أخرى، وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة الطقس في كل منطقة، حيث تسجل القاهرة والإسكندرية 24 درجة للعظمى، بينما ترتفع الحرارة في أسوان إلى 27 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن كالتالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

الإسكندرية: العظمى 24 درجة، والصغرى 17 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

مطروح: العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 26 درجة، والصغرى 20 درجة.

أسوان: العظمى 27 درجة، والصغرى 17 درجة.

وتوضح هذه الأرقام استمرار التباين الحراري بين شمال البلاد وجنوبها، مع تسجيل درجات حرارة معتدلة خلال ساعات النهار، مقابل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى خلال الليل.

القاهرة تسجل 16 درجة ليلا وأسوان الأعلى حرارة

تسجل القاهرة غدًا الاثنين درجة حرارة عظمى تبلغ 24 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 16 درجة، وهو ما يشير إلى أجواء معتدلة خلال النهار تميل إلى البرودة ليلًا.

أما الإسكندرية فتسجل 24 درجة للعظمى و17 للصغرى، في حين تصل العظمى في الإسماعيلية إلى 25 درجة، مع انخفاض الصغرى إلى 15 درجة، وهي أقل درجة صغرى بين المدن المدرجة.

وفي مطروح تبلغ العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، بينما تسجل شرم الشيخ 26 درجة للعظمى و20 للصغرى، وتأتي أسوان في مقدمة المدن من حيث درجات الحرارة العظمى، بواقع 27 درجة، مقابل 17 درجة للصغرى.

وتؤكد هذه المؤشرات أهمية متابعة الطقس غدا على مستوى كل محافظة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة وفرص الأمطار والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى.



نصائح مهمة للتعامل مع حالة الطقس غدا

مع توقعات انخفاض درجات الحرارة ليلًا ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار، ينصح بمراعاة عدد من الاحتياطات خلال التنقل والأنشطة اليومية، خاصة في المناطق التي تشهد شبورة مائية أو أمطارًا.

ومن أبرز الإرشادات التي يمكن مراعاتها: