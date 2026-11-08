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محمد المنفي: ليبيا ليست مجرد دولة مجاورة لمصر لكنها أمنٌ قوميٌّ لها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد المنفي: ليبيا ليست مجرد دولة مجاورة لمصر لكنها أمنٌ قوميٌّ لها

المنفي مع الديهي
المنفي مع الديهي
محمود زيدان

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن ليبيا لا تمثل مجرد دولة مجاورة لمصر، وإنما ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا باعتبارها جزءً من أمنها القومي، مشددًا على أهمية الدور المصري في دعم جهود تسوية الخلافات السياسية الليبية والوصول إلى حل شامل للأزمة.

وقال "المنفي" ، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من طرابلس ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن الدور المصري مهم للغاية في المرحلة الراهنة، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون الأشقاء في مصر داعمين وضامنين للعملية السياسية في ليبيا، بما يحافظ على استقرارها ويحول دون أي تدخلات سلبية قد تؤثر على مسار التسوية السياسية.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى أن اجتماع القاهرة الذي جمع المؤسسات الليبية الثلاث يمثل نقطة مهمة وإيجابية يمكن البناء عليها، من خلال توسيع دائرة المشاركة ودعوة بقية الأطراف الليبية، وصولًا إلى حل سياسي شامل يحظى بالتوافق الوطني.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الروابط بين البلدين وتفعيل الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، إلى جانب ضمان عدم تأثير التدخلات الخارجية السلبية على العملية السياسية.

وأكد أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسوية الأزمة الليبية تمثل رؤية حقيقية للحل، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدعم المصري للجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين المؤسسات الليبية، بما يمهد الطريق أمام إنهاء الانقسام واستعادة الاستقرار.

وشدد على أن العلاقات المصرية الليبية تتجاوز حدود الجوار الجغرافي، نظرًا للارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين، وهو ما يجعل الدور المصري عنصرًا مهمًا في دعم مستقبل العملية السياسية في ليبيا.

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