إيهاب منصور: تقدمت ببيان عاجل بشأن حادث قطار العياط ونريد معرفة أسبابه

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل بشأن حادث قطار العياط، مطالبًا بالكشف عن أسبابه الحقيقية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع تداعياته، حتى يمكن تحديد أوجه الخلل والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه يتقدم بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، داعيًا الله أن يرحمهم، وأن يمنّ بالشفاء على المصابين ويخرجهم من المستشفيات سالمين، موضحًا أنه تقدم ببيان عاجل بشأن الحادث، لأنه لا يريد الاكتفاء بالبكاء على ما حدث، وإنما يسعى إلى معرفة الأسباب.

وأوضح منصور أن هناك عدة احتمالات طُرحت بشأن الحادث، من بينها حدوث مشكلة في منظومة الإشارات أو استخدام فرامل الطوارئ أو توقف القطار، متسائلًا عما إذا كانت الإشارة لم تصل إلى القطار الآخر، وما إذا كان الخلل في منظومة الإشارات والتحكم، أو أن المنظومة لا تزال غير مطورة بالكامل.

وطرح النائب تساؤلًا ثانيًا بشأن مدى حصول سائقي القطارات على التدريب الكافي للتعامل مع الحالات الطارئة، موضحًا أنه إذا توقف قطار فجأة وأُرسلت إشارة تحذيرية، فمن المفترض أن يكون سائق القطار الآخر قادرًا على التصرف وفقًا لما تدرب عليه، متسائلًا عما إذا كان التدريب المتاح للسائقين كافيًا للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وتساءل كذلك عما إذا كانت جميع قضبان السكك الحديدية قد خضعت للتطوير، أم أن هناك مشكلة أخرى في المنطقة التي وقع بها الحادث، إلى جانب ضرورة التحقق مما إذا كان الحادث ناتجًا عن تصرف أحد السائقين أو وقوع خطأ ما.

وطالب منصور الحكومة بالحضور إلى مجلس النواب وتقديم كشف حساب عن ملف حوادث القطارات، مؤكدًا أن المطالبة لا تتعلق بالحادث الأخير وحده، وإنما بجميع الحوادث، لأن الهدف هو تقليل عدد الحوادث في الفترة المقبلة، وصولًا إلى مرحلة لا تكاد تقع فيها حوادث قطارات.