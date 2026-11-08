أول صور من كواليس مسلسل «عسل أحمر» بطولة هند صبري وآسر ياسين

يخوض الفنانان هند صبري وآسر ياسين تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «عسل أحمر»، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، إذ يتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث العمل حول «مي الجبالي»، الصحفية التي تجسد شخصيتها هند صبري، وتقرر تأليف كتاب عن حياة قاتل متسلسل، لتبدأ رحلة البحث في ماضيه وتتبع جرائمه، لكن التحقيقات تكشف لها أسرارًا تتجاوز ما كانت تتوقعه.

ويجسد آسر ياسين شخصية «محمود حلمي»، القاتل المتسلسل الذي تفتح اعترافاته الباب أمام تفاصيل غامضة في حياته، بينما تتشابك خيوط القصة مع وقائع تتعلق بالفساد والتواطؤ خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

ومع تقدم الأحداث، تجد الصحفية نفسها أمام شبكة من الأسرار والشخصيات المرتبطة بماضي القاتل، لتتحول مهمتها من مجرد توثيق حكايته إلى رحلة لكشف حقائق غير متوقعة.

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته هند صبري وآسر ياسين إلى جانب مجموعة من الفنانين.