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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آسر ياسين يغادر مهرجان الجونة بعد حفل الافتتاح لاستكمال تصوير عسل أحمر مع هند صبري| خاص

النجم آسر ياسين
النجم آسر ياسين
أوركيد سامي

غادر الفنان آسر ياسين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عقب حضور حفل الافتتاح، من أجل استكمال تصوير مشاهده في مسلسل «عسل أحمر»، الذي يواصل فريق العمل تصويره خلال الفترة الحالية داخل شوارع القاهرة و الجيزة ، استعدادًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية،  في إطار الاستعدادات المكثفة للانتهاء من العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

وعلم موقع «صدى البلد» أن آسر ياسين حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قبل العودة مجددًا إلى تصوير مشاهده في المسلسل الجديد، الذي يجمعه بالفنانة هند صبري، في تعاون فني مرتقب يحمل العديد من التفاصيل الدرامية التي ينتظر الجمهور الكشف عنها مع اقتراب موعد عرضه.

تفاصيل مسلسل «عسل أحمر»

يتكون مسلسل «عسل أحمر» من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ويجمع في بطولته الفنانة هند صبري والفنان آسر ياسين، إلى جانب مجموعة من الفنانين الذين يجري التعاقد معهم حاليًا للمشاركة في العمل، تمهيدًا لاستكمال قائمة أبطاله والانتهاء من التحضيرات الخاصة بالتصوير.

يأتي المسلسل ضمن الأعمال الدرامية القصيرة التي تعتمد على عدد محدود من الحلقات، وهو ما يمنح الأحداث مساحة لتقديم قصة مكثفة تتطور تفاصيلها بصورة متتابعة، مع التركيز على الشخصيات والتحولات التي تمر بها على مدار الحلقات.

ويحمل العمل توقيع السيناريست محمد هشام عبية والكاتب وائل حمدي في السيناريو والحوار، بينما تتولى الإخراج مريم أحمدي، فيما يتولى صادق الصباح مهمة الإنتاج، ليجتمع فريق العمل على تقديم تجربة درامية جديدة تجمع بين مجموعة من الأسماء البارزة في صناعة الدراما المصرية.

هند صبري تعود إلى أجواء التحقيق والصراع النفسي

يمثل مسلسل «عسل أحمر» تعاونًا جديدًا للفنانة هند صبري مع فريق العمل، كما يأتي في إطار عودتها إلى الأدوار التي تتطلب التعامل مع أجواء التحقيق والصراعات النفسية، وهي النوعية التي تتيح لها تقديم أداء يعتمد على التفاصيل الدقيقة للشخصية وتطوراتها خلال الأحداث.

ومن المنتظر أن تحمل الشخصية التي تقدمها هند صبري العديد من الأبعاد الدرامية، في ظل طبيعة العمل التي تتجه إلى أجواء التحقيق والتوتر النفسي، مع ترقب الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقصة والشخصيات خلال الفترة المقبلة.

ويضيف انضمام آسر ياسين إلى البطولة حالة من الترقب للعمل، خاصة أن المسلسل يجمعه بهند صبري في تجربة درامية جديدة، ينتظر الجمهور التعرف على طبيعة العلاقة بين شخصيتيهما ومسار الأحداث الذي يجمعهما.

آسر ياسين يوازن بين ارتباطاته الفنية وتصوير أعماله الجديدة

يأتي مغادرة آسر ياسين لمهرجان الجونة عقب حفل الافتتاح في ظل ارتباطه باستكمال تصوير مسلسل «عسل أحمر»، الذي يتواصل العمل عليه استعدادًا لطرحه للجمهور عبر إحدى المنصات الرقمية.

ويحرص فريق المسلسل خلال الفترة الحالية على مواصلة التصوير، بالتزامن مع استكمال التعاقدات مع الفنانين المشاركين، تمهيدًا للوصول إلى الصورة النهائية للعمل قبل عرضه.

ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بموعد عرض المسلسل وبقية أبطاله خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار عمليات التصوير والتحضير للحلقات العشر التي يتكون منها العمل.

ويترقب جمهور هند صبري وآسر ياسين هذا التعاون الجديد، في ظل اجتماع النجمين في مسلسل قصير الحلقات، يعتمد على تصاعد الأحداث وتطور الشخصيات، وسط توقعات بأن يشكل «عسل أحمر» إحدى التجارب الدرامية اللافتة ضمن الأعمال المقرر عرضها عبر المنصات الرقمية.

النجم آسر ياسين اخبار الفن نجوم الفن

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