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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
رنا عصمت

يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة للجسم، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات، ما يجعله اختيارا غذائيا جيدا عند إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي، خاصة مع بداية موسم الرمان وانتشاره في الأسواق.

وتشير الأبحاث إلى احتوائه على مركبات البوليفينول والأنثوسيانين، وهي مواد نباتية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، وقد تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

عصير الرمان: الفوائد والأضرار والكمية المناسبة | الطبي

فوائد تناول الرمان يوميا

 

1- غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الرمان على مركبات نباتية مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالجذور الحرة، وهو ما يجعله من الفواكه المفيدة ضمن النظام الغذائي المتوازن.

2- دعم صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان قد يساعد في خفض ضغط الدم.

3- تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي حبوب الرمان على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء ودعم انتظام عملية الهضم، كما تساهم في تقليل فرص الإصابة بالإمساك عند تناولها ضمن نظام غذائي غني بالألياف.

4- المساعدة في دعم صحة المناعة

يوفر الرمان فيتامين C ومركبات نباتية أخرى تساهم في دعم وظائف الجسم الطبيعية، بما في ذلك عمل الجهاز المناعي.

5- المساعدة في تنظيم مستويات السكر

تشير بعض الدراسات البشرية إلى احتمال وجود تأثير محدود للرمان على مستويات الجلوكوز في الدم، لكن لا توجد أدلة كافية على إمكانية استخدامه لعلاج السكري أو الاستغناء عن الأدوية.

6- المساعدة في الحفاظ على صحة الجسم

يحتوي الرمان على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تدعم النظام الغذائي الصحي، ويمكن أن يكون بديلا مناسبا للحلويات الغنية بالسكر المضاف.

7- دعم صحة الأمعاء

توفر حبوب الرمان الألياف التي تساعد على تغذية بعض أنواع البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي.

ما الكمية المناسبة من الرمان يوميا؟

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يمكن إدراج الرمان ضمن النظام الغذائي بكميات معتدلة، مع مراعاة الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية والسكريات، ويفضل تناول الحبوب الكاملة بدلا من الاعتماد على العصير المصفى، للاستفادة من الألياف الموجودة فيها.

هل هناك أضرار لتناول الرمان؟

يعد تناول الرمان آمنا بشكل عام لدى معظم الأشخاص، لكن قد يسبب اضطرابات هضمية لدى البعض، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه تجنبه.

ويجب الانتباه إلى أن المكملات ومستخلصات الرمان المركزة تختلف عن تناول الثمرة الطبيعية، وينبغي استشارة الطبيب قبل استخدامها، خاصة مع تناول الأدوية بانتظام.

المصدر:  NCCIH

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