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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : استمرار الأجواء الخريفية غدا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الأرصاد : استمرار الأجواء الخريفية غدا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة
الأرصاد : استمرار الأجواء الخريفية غدا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة
أ ش أ

 توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة وانخفاض درجات الحرارة غدا /الاثنين/ مع تسجيل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام؛ نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وقالت غانم- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن البلاد تتأثر أيضا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكنه ليس متعمقا بشكل كبير ويساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس بما يسهم في استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وأفادت بأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 23 و24 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ليسود طقس معتدل الحرارة على أغلب محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مع تسجيل درجات الحرارة العظمى ما بين 27 و28 درجة مئوية.

ولفتت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية فيما تتراوح بين 14 و15 درجة في المدن الجديدة، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد وجود نشاط نسبي للرياح تتراوح سرعته ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وحول فرص سقوط الأمطار.. قالت غانم: إنها سوف تستمر على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الدلتا وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة، وهي أمطار معتادة خلال هذه الفترة من العام، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.. موضحة أنها تتلاشى تدريجيا وسريعا مع سطوع أشعة الشمس، اعتبارا من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا.

وأكدت استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على مدار يوم الاثنين وباقي أيام الأسبوع، دون حدوث ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.. لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح خلال الأيام المقبلة ما بين 24 و25 درجة مئوية.

وقالت: إنه مع بداية الأسبوع المقبل من المتوقع تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، وهو ما قد يساعد على عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 و27 درجة مئوية، مع استمرار برودة الأجواء خلال فترات الليل.

وشددت غانم على أهمية ارتداء الملابس الخريفية على مدار اليوم، نظرا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، فيما نصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة في ظل تكون الشبورة المائية صباحا، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للتعرف على مستجدات حالة الطقس.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة انخفاض درجات الحرارة

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