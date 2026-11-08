مصرع أب وأم وإصابة طفلتهما الرضيعة في حادث مروع بالدقهلية

لقي أب وأم مصرعهما، وأُصيبت طفلتهما الرضيعة، البالغة من العمر عامًا وشهرين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على الطريق الدولي، في اتجاه بلطيم، أمام قرية الناقر بنطاق مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث و 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع الأب ويدعى اسامه م م 38عاما والأم، مقيمى دميلط وإصابة طفلتهما الرضيعة.



تم نقل الجثتين والمصابة إلى مستشفى جمصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.