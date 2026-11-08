محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري والجهات المعنية لمواجهة الكلاب الضالة بالمنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ وتكثيف حملات التعامل مع الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن انتشارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين التي يرصدها مركز الرصد التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، بشأن انتشار الكلاب الضالة بعدد من المناطق، وما يسببه ذلك من قلق للمواطنين ومخاوف على سلامتهم، خاصة الأطفال وكبار السن، لا سيما خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود الجهات المعنية والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة.

ونفذت مديرية الطب البيطري، صباح اليوم الأحد، حملة بمدينة المنصورة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود المحافظة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وتنفيذ الإجراءات البيطرية والوقائية المقررة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار والتصدي لمخاطر الكلاب الضالة، وبما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة به وحماية الصحة العامة.

وجرى تنفيذ الحملة باستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، وبالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، مع التركيز على المناطق التي وردت بشأنها شكاوى من المواطنين.

وقد لاقت الحملة استحسانًا وتفاعلًا إيجابيًا من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسرعة استجابة المحافظة لشكواهم والتحرك الميداني للتعامل مع المشكلة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات وتكثيفها بصورة منتظمة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التعامل مع الكلاب الضالة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والجهات المعنية، وفق خطة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتكرر بها شكاوى المواطنين أو تسجل حالات عقر، واتخاذ التدابير البيطرية والوقائية اللازمة للحد من المخاطر وحماية المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، ومواصلة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما يضمن تعزيز إجراءات السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق الاستجابة الفعالة للمشكلات التي تمس حياتهم اليومية.