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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يتجه إلى مدافع آخر من باريس سان جيرمان بسبب صعوبة التعاقد مع باتشو

برشلونة يتجه إلى مدافع آخر من باريس سان جيرمان بسبب صعوبة التعاقد مع باتشو
برشلونة يتجه إلى مدافع آخر من باريس سان جيرمان بسبب صعوبة التعاقد مع باتشو
أ ش أ

يواصل نادي برشلونة بحثه عن تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمامه بالتعاقد مع أحد مدافعي باريس سان جيرمان.

وبعدما أبدى النادي الكتالوني اهتمامًا بالإكوادوري ويليان باتشو، مدافع باريس سان جيرمان، فإن النادي الفرنسي لا يبدو مستعدًا للتخلي عن خدماته.

وأمام هذه الصعوبات، قررت إدارة برشلونة دراسة خيار آخر من داخل صفوف الفريق الباريسي، وهو المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو، وفقًا لما ذكره موقع فيشاخيس ، الإسباني.

ويحظى بيرالدو بإعجاب خاص من جانب هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، الذي يقدر إمكاناته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، إذ يستطيع المشاركة في قلب الدفاع، وكذلك في خط الوسط.

ويرى برشلونة أن هذه الإمكانات قد تلبي احتياجاته، في ظل رغبته في تدعيم خطه الخلفي خلال النصف الثاني من الموسم.

وانضم لوكاس بيرالدو إلى باريس سان جيرمان في يناير 2024، ولا يزال يرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى عام 2031.

نادي برشلونة الانتقالات الشتوية مدافعي باريس سان جيرمان النادي الكتالوني

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