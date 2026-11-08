إحصائيات في المباريات.. خالد طلعت يكشف تفوّق المنافسين على الزمالك في التسديد خلال الموسم الحالي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إحصائية لافتة بشأن أداء الزمالك خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق كان الطرف الأقل تسديدًا على المرمى في 10 مباريات من أصل 11 مباراة محلية خاضها، باستثناء مواجهة بترول أسيوط.

الزمالك

وأوضح طلعت أن قائمة الفرق التي تفوقت في عدد التسديدات على الزمالك شملت بتروجيت وغزل المحلة وأبو قير للأسمدة والمقاولون العرب ووادي دجلة ومصر للتأمين، وهو ما يعكس حجم الفارق في محاولات الوصول إلى مرمى المنافسين وفقًا للإحصائية التي نشرها.

وأضاف أن لاعبي الزمالك سددوا 100 كرة فقط على مرمى المنافسين خلال جميع مباريات الموسم، مقابل 154 تسديدة للمنافسين على مرمى الفريق الأبيض، بمعدل 14 تسديدة في المباراة الواحدة.