انتقال مدير أمن الجيزة لموقع حادث قطار العياط و50 سيارة إسعاف لإغاثة المصابين

دفعت الأجهزة المعنية بأكثر من 50 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط جنوب الجيزة، بين قريتي جرزا والرقة، لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما انتقل اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ والإشراف على التعامل مع تداعيات الواقعة.

حادث تصادم قطارين

وشهد موقع الحادث حالة من الاستنفار، بعدما هرع الأهالي لمساعدة الركاب العالقين داخل العربات، وشاركوا في إخراجهم من نوافذ القطارين ونقل المصابين إلى أماكن آمنة، لحين وصول سيارات الإسعاف.

كما دفعت الجهات المعنية بأوناش ضخمة ومعدات ثقيلة إلى موقع التصادم، للعمل على رفع العربات المتضررة وتسهيل وصول فرق الإنقاذ إلى الركاب، بالتزامن مع رفع حالة التأهب بالمستشفيات لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط الحادث لتسهيل حركة سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة، ومنع التكدس.