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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.. سر الطبقات المورقة والطعم البلدي

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.
رنا عصمت

يعد الفطير المشلتت من أشهر المخبوزات المصرية التي تتميز بطعمها البلدي وقوامها المورق وطبقاتها الهشة، ويحظى بشعبية كبيرة على موائد الإفطار والعشاء، خاصة عند تقديمه مع العسل الأسود والطحينة أو الجبن القديم والمش.

 ووفقا لموقع BBC FOOD، طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل بمكونات بسيطة للحصول على طبقات رقيقة ومورقة تشبه الفطير الفلاحي الذي يباع في الأفران.

بملعقة خل.. طريقة عمل الفطير المشلتت للمبتدئين ناجح ومورق وطري

مكونات الفطير المشلتت

* كيلو دقيق أبيض.

* ملعقة صغيرة ملح.

* ملعقة صغيرة سكر.

* ملعقتان كبيرتان زيت.

* ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

* كوب سمن بلدي مذاب.

* نصف كوب زيت.

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

مورق وطري».. طريقة عمل الفطير الفلاحى على أصوله فى البيت | المصري اليوم

1. ضعي الدقيق في وعاء كبير، ثم أضيفي الملح والسكر وقلبي المكونات جيدا.

2. أضيفي الزيت وابدئي في إضافة الماء الدافئ تدريجيا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.

3. استمري في العجن لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح العجينة مرنة ولا تلتصق باليد.

4. قسمي العجينة إلى كرات متساوية، وادهني كل كرة بالقليل من الزيت.

5. غطي كرات العجين واتركيها ترتاح لمدة ساعة على الأقل، حتى يسهل فردها دون أن تنكمش.

6. ادهني سطح العمل بالزيت وافردي كرة العجين باستخدام اليدين حتى تصبح رقيقة جدا وشفافة قدر الإمكان.

7. ادهني سطح العجينة بالسمن البلدي المذاب، ثم اطوي الأطراف إلى الداخل حتى تحصلي على شكل مربع.

8. افردي كرة أخرى بالطريقة نفسها، وضعي المربع الأول في منتصفها، ثم ادهني السطح بالسمن واطوي الأطراف مرة أخرى.

9. كرري الخطوات مع باقي العجين حسب عدد الطبقات والحجم المطلوب.

10. ضعي الفطير في صينية مدهونة بالسمن، ثم أدخليه إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 إلى 220 مئوية حتى ينتفخ ويكتسب لونا ذهبيا من الجانبين.

سر نجاح الفطير المشلتت والحصول على طبقات مورقة

* ترك العجين يرتاح جيدا قبل الفرد حتى يصبح سهل التشكيل.

* استخدام كمية مناسبة من السمن بين الطبقات لمنح الفطير قواما مورقا.

* فرد العجين برفق حتى يصبح رقيقا دون تمزيقه.

* عدم الاستعجال في خطوات الطي والتشكيل.

* تسخين الفرن جيدا قبل إدخال الفطير لضمان نضجه بصورة متساوية.

طريقة تقديم الفطير المشلتت

يقدم الفطير المشلتت ساخنا مع العسل الأسود والطحينة، أو العسل الأبيض والقشطة، كما يمكن تناوله مع الجبن القديم والمخللات.

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل سر الطبقات المورقة والطعم البلدي سر نجاح الفطير المشلتت والحصول على طبقات مورقة طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل طريقة تقديم الفطير المشلتت

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