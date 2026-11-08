محمد رمضان يعلق بسخرية على زيجات «عشماوي» الثلاث في مسلسله الجديد

أثار الفنان محمد رمضان تفاعلًا واسعًا بعد تعليقه على التفاصيل الجديدة التي كشف عنها المخرج بيتر ميمي بشأن مسلسله المرتقب «عشماوي»، المقرر عرضه عام 2027، بعدما كشف عن مفاجأة تتعلق بالحياة الزوجية لشخصيته ضمن الأحداث، والتي تشهد زواجه من 3 فنانات.

وأعاد محمد رمضان نشر منشور بيتر ميمي عبر «فيس بوك»، والذي يكشف فيه أن عشماوي ضمن الأحداث يتزوج 3 مرات وتقدم الفنانات يسرا اللوزي، سيرين عبدالنور، سارة التونسي، دور زيجاته ضمن الأحداث، وكتب رمضان على الصور: «ربنا يدي عشماوي الصحة».

ومؤخرًا، كشف المخرج بيتر ميمي عن أسماء الفنانات المشاركات في بطولة مسلسل «عشماوي»، بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، إذ يجسدن شخصيات زوجاته ضمن أحداث العمل، وهن من جنسيات مختلفة، مصرية ولبنانية وتونسية.

ونشر بيتر ميمي صورًا للفنانات في هيئة ملفات تحمل عبارة «سري للغاية»، كشف من خلالها عن الشخصيات النسائية في المسلسل، حيث تظهر الفنانة يسرا اللوزي بشخصية «صابرين»، والفنانة التونسية سارة التونسي بشخصية «سوما القرش»، فيما تجسد الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور شخصية «نادين الناصر».

وعلق بيتر ميمي على الصور قائلًا: «رسميًا وحصريًا، زوجات عشماوي النجم محمد رمضان: النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، والنجمة المصرية يسرا اللوزي، والنجمة التونسية سارة التونسي. عشماوي مسلسل الوطن العربي، شاشات MBC، صادق الصباح، بيتر ميمي».



