كفارة والسجن للجدعان.. محمد رمضان يهنئ أحمد فلوكس بخطوبته ويدعوه لضيف شرف في «عشماوي» رمضان 2027

وجّه النجم محمد رمضان رسالة خاصة إلى الفنان أحمد فلوكس، هنّأه خلالها بخطوبته، ودعاه للمشاركة في مسلسله الجديد "عشماوي" المقرّر عرضه في رمضان 2027.

وقال «رمضان» في رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس.. كفارة والسجن للجدعان، وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير ويرزقك النجاح وراحة البال".

وأضاف: "واحشني شغلنا مع بعض من أيام احنا الطلبة يا صاحبي، واتشرف بدعوتك كضيف شرف في عشماوي رمضان 2027، وجودك إضافة لأي مشروع".

يُذكر أن أحمد فلوكس كان قد أعلن مؤخرًا خطوبته، بعد فترة من الغياب عن الأضواء، بينما يستعد محمد رمضان للعودة للدراما الرمضانية من خلال مسلسل "عشماوي" في رمضان 2027.