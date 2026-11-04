الأمم المتحدة تحذر من فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل»

حذر رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، من تداعيات الانسحاب المرتقب لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، مؤكدًا أن مغادرة القوات قد تترك فراغًا أمنيًا في جنوب البلاد، وتزيد مخاطر التوترات بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لاكروا، خلال تصريحات للصحفيين عقب زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، إن مسؤولين لبنانيين أعربوا عن قلقهم من فقدان وجود طرف ثالث ساهم على مدار سنوات في منع سوء الفهم، والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين.

وتساءل المسؤول الأممي عما إذا كان من الممكن ترك الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مباشرة دون وجود طرف ثالث يتولى مراقبة التطورات وتسهيل التواصل بينهما.

وتتولى قوة «اليونيفيل» منذ عقود مراقبة الأوضاع على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، ورصد الانتهاكات، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة جنوب لبنان.

وأوضح لاكروا أن نحو 10 آلاف شخص لا يزالون يعيشون في المنطقة الواقعة بين خط الدفاع الأمامي الإسرائيلي والخط الأزرق، ما يجعل استمرار الدور الإنساني للبعثة أمرًا بالغ الأهمية.

وحذر من أن انسحاب القوات لن يؤدي فقط إلى غياب جهة مستقلة لمراقبة التطورات الميدانية، بل قد يؤثر أيضًا على تنسيق القوافل الإنسانية، ويقلص فرص احتواء الحوادث التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مقصود.

وتأتي هذه التطورات في ظل دعم إسرائيل، بمساندة من الولايات المتحدة، إنهاء مهمة قوات حفظ السلام، بينما لم يتلقَّ مجلس الأمن الدولي حتى الآن توجيهات واضحة بشأن الترتيبات التي يمكن أن تحل محل البعثة الأممية.

وأكد لاكروا أن الأمم المتحدة أعدت خططًا للانسحاب، لكنها لا تزال مرنة بما يسمح بالتكيف مع أي ترتيبات مستقبلية تتيح استمرار وجود أممي في لبنان.