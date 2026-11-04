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طارق العشري: الزمالك لازم يكمل المشروع مع معتمد جمال.. وسعيد بتألقه رغم الظروف الصعبة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق العشري: الزمالك لازم يكمل المشروع مع معتمد جمال.. وسعيد بتألقه رغم الظروف الصعبة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أعرب طارق العشري عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه نادي الزمالك تحت قيادة معتمد جمال، مؤكدًا أن الفريق يمر بظروف صعبة، لكنه نجح في تقديم أداء تصاعدي وتحقيق نتائج تتحسن بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وقال العشري عبر برنامج أوضة اللبس، إن معتمد جمال يستحق التقدير على المجهود الكبير الذي يبذله مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه مدرب محترم، وسبق له تحقيق بطولة صعبة مع الفريق في الموسم الماضي بحصد لقب الدوري، رغم التحديات التي واجهها النادي.

وأضاف أن الزمالك يجب أن يستكمل مشروعه مع معتمد جمال، خاصة أنه من أبناء النادي ويعرف جيدًا طبيعة الفريق، مؤكدًا أن الفريق يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة قيام إدارة الزمالك بتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني، من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق طموحات الجماهير خلال المرحلة المقبلة.

طارق العشري الزمالك معتمد جمال الجهاز الفني دوري أبطال أفريقيا

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