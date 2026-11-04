فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء

تزداد أهمية الخضروات الورقية مع دخول فصل الخريف والشتاء، باعتبارها من المكونات التي يمكن إدخالها بسهولة في الأطباق اليومية، ويأتي الكرنب الأجعد المعروف باسم الكيل ضمن الخضروات التي تتميز بقيمتها الغذائية وتنوع طرق تحضيرها.

وذكر تقرير نشره موقع Good Housekeeping الأمريكي ،أن الكيل يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة، أبرزها فيتامين A وفيتامين C وفيتامين K، إلى جانب مضادات الأكسدة.

ما فوائدالكرنب الاجعد للجسم؟

يحتوي على فيتامين A الذي يساهم في دعم صحة العين ووظائف الجهاز المناعي، كما يوفر فيتامين C الذي يساعد الجسم على تكوين الكولاجين ويدعم امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

ويحتوي أيضا على فيتامين K الذي يلعب دورا مهما في عملية تخثر الدم وصحة العظام، فضلا عن المركبات النباتية المضادة للأكسدة.

كيف يمكن تناول الكرنب الاجعد؟

وأشار التقرير إلى إمكانية استخدامه في عدد من الوصفات، سواء من خلال إضافته إلى الشوربة أو طهيه بصورة خفيفة مع الثوم، كما يمكن استخدامه في السلطات.

ومن الطرق التي تساعد على تحسين قوامه عند تناوله نيئا، تدليك أوراقه بقليل من زيت الزيتون وعصير الليمون قبل إضافتها إلى السلطة.

ويمكن أيضا تحضيره في الفرن مع كمية بسيطة من زيت الزيتون للحصول على رقائق مقرمشة بديلة لبعض الوجبات الخفيفة.