القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالقليوبية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بين طرف أول: (عاطل "له معلومات جنائية")، وطرف ثان: (عاطل "مصاب بجرح بالرأس وكدمة باليد اليسرى")، مقيمان بدائرة المركز ، لخلافات مالية بينهما ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب وقيام الطرف الأول بإحداث إصابة الثانى بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته.





أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهما (سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 24 / أكتوبر المنقضى لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





