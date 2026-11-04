البابا تواضروس يحذر من أعداء الموهبة: الاعتياد والخوف والمقارنة يفقدونك حرارة البداية

حذر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من مجموعة من السلوكيات التي تؤدي إلى إهمال المواهب التي يمنحها الله للإنسان، مؤكدًا أن الموهبة ليست مجرد نعمة، بل مسؤولية تحتاج إلى الأمانة والاجتهاد للحفاظ عليها وتنميتها.

أسباب إهمال الموهبة

وأوضح قداسته، خلال عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة»، أن من أبرز أسباب إهمال الموهبة الاعتياد، مستشهدًا بابني عالي الكاهن اللذين استهانا بالمقدسات، وكذلك الخوف الذي ظهر في مثل صاحب الوزنة الواحدة الذي دفن وزنته بدلًا من استثمارها.

وأضاف البابا أن المقارنة بالآخرين من الأمور التي تعوق الإنسان عن استخدام موهبته، إلى جانب فقدان المحبة الأولى وحرارة البداية، مستشهدًا بقول الكتاب المقدس: «عندي عليك: أنك تركت محبتك الأولى» (رؤ 2: 4).

وشدد قداسة البابا على ضرورة تجديد حرارة الموهبة من خلال الصلاة الشخصية والتوبة ونقاوة القلب والمحبة الصادقة والارتباط بكلمة الكتاب المقدس، مؤكدًا أن الحفاظ على الموهبة يتطلب تجديدها باستمرار واستخدامها في خدمة الآخرين.